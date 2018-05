El FMI "preocupado" por los "argentinos más vulnerables"

El vocero del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerry Rice, aseguró que el organismo multilateral no es hoy igual que hace 20 años, y que intenta ayudar al gobierno argentino a proteger la economía del país, y en especial a los sectores más vulnerables.

"Nuestro principal objetivo es ayudar a las autoridades a proteger la economía argentina y los estándares de vida de los argentinos, en especial a los más vulnerables”, dijo Rice en Washington, donde se encuentra un grupo de funcionarios argentinos negociando el acceso a un crédito stand by,

A través de un comunicado, Rice destacó que los miembros del Fondo “recibimos con alegría los comentarios del presidente (Mauricio) Macri en el día de ayer”, exhortando a un gran acuerdo que permita un rápido descenso del déficit fiscal.

El vocero del FMI explicó que “nuestro objetivo en común es alcanzar un acuerdo rápido”, y por eso la director gerente del organismo, Christine Lagarde, “solicitó que se termine los procedimientos prontamente. Así que esperamos que se pueda hacer rápido”.

“Creemos que los comentarios del presidente Macri” sobre reducir drásticamente el déficit fiscal “reflejan el reconocimiento del gobierno de los problemas centrales que aquejan a la economía argentina”, y a la vez “propiciar el equilibrio y el crecimiento inclusivo, la creación del trabajo y el compromiso de proteger a los más vulnerables”.

Adelantó que “cuando termine la reunión mañana” con los funcionarios, “el FMI y el gobierno argentino pasarán a la siguiente etapa de las negociaciones y comenzarán a tratar el programa”.

Rice explicó que luego seguirá una reunión formal donde el comité directivo decidirá sobre el programa, y el programa se irá desarrollando. “Es un proceso que tiene dos etapas”, aclaró.

“Lo que decimos es que esperamos que sea un acuerdo de alto acceso de stand by, pero de los detalles y las etapas todavía no podemos confirmar”, afirmó.

En cuanto a los objetivos y las metas de este acuerdo, afirmó: “Estamos de acuerdo con el presidente Macri, esto tiene que ver con las prioridades argentinas. Este programa le pertenece a Argentina, el FMi apoya las prioridades de Argentina y ése es el tenor de los debates”.

Para Rice, la situación actual de la Argentina “es totalmente diferente a la que tenían hace 20 años. Hoy tienen un tipo de cambio marcado por el mercado e instituciones fuertes”.

“Nosotros (el FMI) también cambiamos, nos adaptamos al cambio de nuestros miembros. Nos enfocamos más en la protección social, le damos mucha atención a las cuestiones sobre inequidad, y a la necesidad de crecimiento inclusivo”, indicó.

Rice destacó que “las autoridades argentinas han manejado con éxito algunos de los problemas que surgieron, por ejemplo el refinanciamiento de la deuda por parte del Banco Central esta semana, y confiamos que la situación está controlada”.

“Quiero ser bien claro en este punto. Estamos aquí para apoyar el esfuerzo de Argentina en lo que ellos determinen qué va a ser lo más útil y lo que fortalezca aún más su economía, para poder así proteger los estándares de vida y a los más vulnerables”, reiteró el funcionario.