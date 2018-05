"Jujuy está dentro de las rutas aéreas pedidas por las compañías"

¿Cuál es la realidad del turismo, de acuerdo a las políticas que se han implementado?

Son 21 meses de crecimiento ininterrumpido en materia turística, tanto en lo que es el receptivo internacional como lo que es el movimiento interno. En lo que es el receptivo internacional venimos creciendo mes a mes, inclusive estos cuatro meses de lo que va el año se han repetido esos números. Estamos en 6 millones 800 mil viajeros en el 2017 y esperamos superar naturalmente los 7 millones para este 2018 y vamos de cara al objetivo que es llegar a los 9 millones para el 2020. En materia interna, viajaron un poco más de 51 millones de personas en 2017 y también nos hemos planteado llegar al 2020 con 70 millones de viajeros. Pero la actividad turística viene creciendo de manera ininterrumpida hace ya casi dos años.

¿Cómo ve a Jujuy?

Jujuy es una provincia con un potencial enorme que lo que está haciendo ahora es ratificar ese potencial con una fuerte decisión política de su gobernador de convertirse realmente en una provincia turística. Siempre se ha elogiado el potencial por su riqueza natural y cultural, pero eso debe venir acompañado de una decisión de parte del Estado y acompañar al sector privado en generar una oferta turística tentadora y creo que en esa materia se viene trabajando para mejorar y ampliar la cantidad de plazas hoteleras, para mejorar la conectividad aérea tanto nacional como internacional. Una receta que Argentina viene llevando adelante hace dos años pero que funciona en todo el mundo, que es optimizar la conectividad, mejorar la infraestructura y generar lugares de calidad, ampliar la cantidad de experiencia turística. Así que entendemos que Jujuy va por muy buen camino.

¿Qué políticas se van a implementar desde Nación para beneficiar a Jujuy?

Nosotros venimos trabajando con todas las provincias del país, la conectividad es cada vez mayor en todo el territorio. Hoy tenemos muchos más vuelos que los que había tres años atrás. Jujuy ha incrementado su conectividad no solamente con la posibilidad de tener hoy un vuelo de Brasil, sino también con vuelos dentro de nuestro país con mejor conectividad desde Córdoba, ampliando su conectividad desde Buenos Aires y seguramente hay que trabajar para que haya desde otros centros emisores tanto desde Argentina como del extranjero.

Esa tarea nosotros la venimos llevando adelante con todas las provincias y después también tareas de desarrollo vinculadas a los que son los destinos turísticos. Tenemos un programa que se llama "Pueblos Auténticos", donde dos de los primeros pueblos son de esa provincia, uno más conocido como Purmamarca y uno menos conocido, como Alfarcito. También estamos trabajando mucho en la gastronomía que Jujuy tiene con un potencial enorme y ha decidido firmemente mostrárselo a la Argentina y al mundo. Hay un montón de programas compartidos, nosotros tenemos un corredor que hoy estamos llamando el Corredor Andino Norte, lo que sería la Puna y ese sector de nuestro país que para nosotros tiene un potencial enorme y que se puede convertir a futuro en la otra Patagonia de la Argentina, con una imagen de marca muy fuerte para que los extranjeros la visiten.

En ese sentido, ¿se prevén ampliar nuevas rutas aéreas para Jujuy?

Hay pedidos de todas las compañías. Nosotros no somos los que determinamos dónde cada una de las compañías pueda volar. Se han hecho dos audiencias públicas y fuera de esas audiencias existe el interés, hay varias compañías nuevas volando ya dentro de nuestro país, más otras que están viniendo del extranjero y Jujuy está dentro de los pedidos de ruta que han hecho muchas de esas compañías. A medida que van llegando los aviones, se empiezan a cubrir esas rutas pedidas y seguramente Jujuy va a seguir multiplicando sus vuelos en los próximos años.

Por otro lado, hay un debate por el proyecto de ley para que la provincia le cobre un seguro de salud a los extranjeros. ¿Considera que esto puede influir en la llegada de turistas?

Entiendo que más allá de cobrar un seguro, la mayoría de los turistas que vienen del extranjero cuentan con un seguro médico. El viajero internacional ya tiene casi como condición tener un seguro médico. La exigencia o no de esa situación, no creo que altere la cantidad de turistas que puedan visitar una provincia o el país. Los argentinos cuando viajamos, en algunos lugares nos exigen y en los que no, lo mismo el viajero de manera preventiva toma seguro; por lo tanto no considero que eso puede tener algún impacto en la cantidad de visitantes.

En el caso del dólar, ¿temen que impacte negativamente?

Yo diría que la valuación cambiaria del dólar más que afectar al turismo, puede llegar a generar un beneficio. Vuelve a la Argentina, si se quiere, un poco más competitivo al menos con los países de la región donde su tarifa hoy puede ser con hotelería y servicio de similares características, igual y hasta mejor que en algunos lugares del resto de Latinoamérica. De cualquier manera, uno no genera una política turística por una condición cambiaria o una moneda. Hay un Ministerio que viene trabajando para mejorar la competitividad a través de todo lo que tiene que ver con la facilitación de visas, la mejora en la conectividad aérea. Nosotros ya tomamos una medida que llevó adelante el presidente (Mauricio) Macri junto al ministro Gustavo Santos ni bien nos tocó asumir, que fue la ley de devolución del IVA. Los extranjeros en nuestro país hoy pagan un 20 por ciento menos que hace dos o tres años, eso ya fue una medida de competitividad muy buena para el sector. Con lo cual una variación cambiaria de este tipo va a significar a los extranjeros, pagar un 5, 10 o 15