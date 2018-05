"Los actores mueren, los personajes no"

En la noche del miércoles, después de una larga jornada de programación de funciones, en el marco de la 33º Fiesta Nacional del Teatro que se está desarrollando en la ciudad de Rosario de Santa Fe, se realizó la tradicional entrega de premios a la trayectoria a personalidades y colectivos teatrales de todo el país.

Hasta mañana Rosario es sede de la Fiesta Nacional del Teatro. 32 producciones teatrales de todas las provincias integran la programación.

La cita fue en el Teatro Plataforma Lavardén, uno de los espacios que sirven a esta edición de la fiesta, de escenario para las creaciones nacionales. Se reconocieron trayectorias regionales y nacionales.

Los grandes nombres de esta edición, fueron el de NÚstor Zapata de Santa Fe; y el del Grupo Libertablas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), que recibieron los premios a nivel nacional.

En ese marco Jujuy fue protagonista, puesto que el colectivo teatral elegido para el reconocimiento regional por el NOA, fue el Grupo Jujeño de Teatro, que formó en las últimas dÚcadas del siglo pasado, Damián "Tito" Guerra, quien falleció antes entrar en el nuevo milenio. En representación de los actores que supieron aprende con Úl, y hoy seguir sus pasos, recibieron el galardón Silvia Gallegos y Martín Reynaga. Se lo entregó la representante en Jujuy del Instituto Nacional del Teatro (INT), Jimena Sivila Soza. El premio consistió en una obra de Flor Balestra.

La noche resultó muy emotiva por varias razones. En primer lugar los teatristas del país volvían a Rosario para esta edición de la fiesta, que coincide con los veinte años de la Ley Nacional del Teatro (24800) que promovió además la creación del INT, ente oficial regulador y promotor de la actividad del teatro independiente en todo el país desde entonces. Rosario fue la cuna, donde se gestaron las ideas que llevaron a cumplir el sueño de esta ley que hoy beneficia ampliamente la actividad teatral.

En la velada de premiación de juntaron aquellas generaciones que vienen trabajando desde antes de esta ley, y que sin duda fueron los que lucharon para que se logre, y las que nacieron dentro del tiempo del INT. Se juntaron grupos que cumplen 40 años de trabajo, como es el caso del colectivo teatral que recibió el premio a la trayectoria nacional, Libertablas de Caba, que además fue destacado por su gran acercamiento a las escuelas. Sus hacedores dicen que prefieren nombrarse como Cooperativa de Teatro Independiente, tal como nacieron, porque es la forma de trabajar a la que le siguen haciendo honor. Comenzaron cuando sus integrantes tenían 20 y pico de años, y hoy tienen 60 y pico, lo que los llena de orgullo por no claudicar y continuar con la misma energía del inicio. "El que menos años tiene en el grupo, lleva ya 20", comentó uno de los integrantes que llegó a Rosario a recibir el premio.

Cómo ésta, pasaron por el escenario de este acto, innumerables historias y anécdotas de los artistas premiados, que sirven para reeditar la historia del teatro argentino.

NÚstor Zapata fue recibido con muchísimo cariño por parte de los presentes, porque se le agradece haber soñado y peleado por la Ley Nacional que los contiene y que logró un fomento más federal de la actividad en nuestro país. TambiÚn recibieron premios a nivel regional el dramaturgo Mauricio Kartún de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la Región Centro; Gerardo Dayub, actor de Entre Ríos, por la Región Centro Litoral; María Cristina Devoto, de Formosa, por la Región Nea; Daniel Nassif, de Santiago del Estero, por el Noa; Marcelo Di Gennaro, de San Luis, por Nuevo Cuyo; y Daniel Cazzapa, de Santa Cruz, por la Región Patagonia. Y los colectivos teatrales premiados en las otras regiones fueron El Baldío Teatro, de Buenos Aires, por la Región Centro; El Cuenco de Córdoba, por la Región Centro; Sala 88, de Chaco, por el Nea; Centro Pro Danza Grupo Poos Danza, de La Rioja, por Nuevo Cuyo; y Trampolín, de Río Negro, por Patagonia.

El acto dedicó un momento también para homenajear a los artistas del teatro que fallecieron, y entre ellos al grande de Lito Cruz, que murió en octubre del año pasado, y quien tambiÚn fue un laburante para consecución de la ley. Fue además el primer director ejecutivo del flamante Instituto Nacional del Teatro.

Las palabras de Zapata

Néstor Zapata, actor, director, docente, reconocido en esta edición por su trayectoria nacional, al momento de las palabras -fue el último en hacer uso del micrófono, y valió la pena esperar para escucharlo.

"El reconocimiento no es para mí, porque la trayectoria no es un logro particular, sino que es el fruto de un colectivo. La trayectoria son muchos pedazos infinitos", dijo y comenzó a desandar algunos hitos importantes en su camino, y obviamente uno de los más importantes es el de haber soñado y sido testarudo con la idea de una ley del teatro, y entre los que lo acompañaron en esa locura, se escuchó el nombre del jujeño "Tito" Guerra, que junto a otros tantos de distintos lugares del país, son reconocidos por este empuje; y el actor Luis Machín quien estuvo presente acompañando esta premiación. "Los teatreros somos fabricantes de ilusiones, transgresores, molestamos, y eso es lo que no convence del todo al poder". Y prosiguió con palabras, sabias, "la trayectoria es un camino corto de ida, y un camino largo de regreso, y yo lo quiero transitar con todos ustedes...Los actores mueren, los personajes no", concluyó.

“La Voz del Viento”

Hoy se presenta la obra que representa a Jujuy en la programación de la Fiesta Nacional del Teatro. Se trata de “La Voz del Viento”, de La Rosa Teatro. Cuenta con las actuaciones de Hilario Alurralde y Agustina Orquera, y la dirección de Germán Romano y la asistencia de Pablo Carrizo. La escenografía y los objetos son de Daniel Manero y Charo Villarrubia. La puesta jujeña tendrá lugar a las 18, abriendo la programación de hoy, en el Teatro Plataforma Lavardén.