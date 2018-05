Denuncian atropellos en la comuna quiaqueña

Dirigentes del Seom, el gremio que nuclea a los trabajadores municipales de la provincia, denunciaron maltratos en la comuna quiaqueña y acusaron al intendente Miguel Tito de promover "persecuciones políticas". En ese marco, aseguraron que cuatro empleados "con problemas de salud" fueron suspendidos por sesenta días sin goce de haberes. La delegada del sindicato en la ciudad fronteriza, Luisa Gutiérrez, le dijo a este diario que los trabajadores en cuestión habían presentado "en tiempo y forma los certificados médicos visados por la Junta Médica del Ministerio de Salud, pero la Municipalidad dice que no tienen validez y entonces los sumarean". Precisó que los afectados por la medida son Alexis Céspedes, Roberto Cabana, Mirta Serapio y Rafaela Camino. Explicó que se trata de una "cesantía preventiva sin goce de haberes" que es la sanción más dura del Estatuto del Empleado Público.

"Después de esto viene la cesantía, ya lo estamos viendo", advirtió con suma preocupación. Dijo que no les quedaba otro camino que visibilizar la problemática a nivel provincial. "Si vas al paro te responden con descuento, por asamblea, descuento, si sos jornalizado, afuera. Todos tienen miedo y por eso venimos a los medios para que la provincia sepa la calidad de intendente que tenemos, que la provincia sepa cómo nos tratan. No es que estamos hermosos, todos tienen miedo, hay gente grande que por conservar el trabajo baja la cabeza", relató. Gutiérrez agregó que "todos los días hay suspensión, apercibimiento, llamado de atención", entendiendo que no es justo "todo lo que se nos hace, nos maltratan". Al mismo tiempo mencionó el caso de un trabajador que debió recurrir a la Justicia para que le asignen tareas livianas por un problema de salud. También denunció que "una sola vez en tres años" recibieron la indumentaria de trabajo y que las autoridades no pueden decir que carecen de fondos porque "a diario se recauda mucho dinero" en la Municipalidad quiaqueña.

Acompañados por el dirigente provincial Miguel Arroyo, tres de los afectados visitaron nuestro diario para ofrecer sus testimonios. Alexis Céspedes, que tiene 12 años de antigedad en la comuna, enfatizó que estaban "viviendo una persecución laboral. En mi caso particular, siempre fui parte de la oposición a Miguel Ángel Tito, hace cuatro años acompañé a una lista de un partido municipal como candidato y lo denuncié por varias irregularidades. A partir de ahí comenzaron las persecuciones laborales", apuntó. Por su lado, Roberto Cabana, con 30 años de antigedad, comentó que en el 2000 ya estuvo "con tratamiento psicológico por maltratos de Tito por cuestiones políticas. Vuelve Tito y volvieron los