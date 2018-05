"La minería metalífera puede generar 10 mil puestos de trabajo directos"

-¿Cómo mide la minería su impacto en la economía argentina en cuanto a empleo, exportaciones y aportes?

-La minería no tiene todavía la importancia que puede tener en la economía argentina porque históricamente la Argentina se dedicó a desarrollar la Pampa Húmeda y los proyectos eran de tanto en tanto, eran aislados. Es realmente una rareza que Mina Aguilar (de Jujuy) haya durado tanto tiempo, desde 1937, pero la minería si se puede convertir como una de las grandes patas del desarrollo argentino y ese es el desafío que tenemos ahora. Por eso el tema de mirar lo que nos ha pasado y no tropezar con la misma piedra no es un tema menor. Haberle puesto retenciones no se hizo en ningún país del mundo, y eso alejó decenas de millones de la Argentina.

-¿Y actualmente cómo se encuentra la minería argentina?

-Hoy estamos competitivos, tenemos que lograr avances. No tanto en el tema del litio, porque estamos viendo 2.000 millones de dólares que van a estar llegando en los próximos dos años, y calculamos unos 4.000 millones en total hasta el año 2022, pero tenemos los 15.000 millones de dólares que necesitamos para el cobre. Ahí el tema de la competitividad es fundamental: tenemos buenos yacimientos, de buena ley, de buen tamaño y de menor costo de lo que significaría poner en marca nuevos proyectos tanto en Chile como Perú. Pero eso hay que trabajarlo, se requiere una ingeniería financiera muy importante, cualquiera de estos grandes yacimientos son más de 3.000 millones de dólares de capital, pero hay un mercado del cobre que -vaticinan los expertos- hasta el 2025 no va a cubrir la demanda, así que eso es una posibilidad que estamos trabajando para aprovecharla.

-¿En qué provincias hay posibilidades de explotar el cobre?

-Está fundamentalmente con Taca Taca en Salta, con Agua Rica de Catamarca, con Pachón, El Altar, Los Azules, Isla del Sol y José María de San Juan, que están listos, o San Jorge, que está prohibido en Mendoza. Se está comenzando a hablar y armar esa ingeniería financiera. En Taca Taca de Salta están presentando el informe de impacto ambiental, que es un año largo para otorgar la autorización que está en manos de los gobiernos provinciales para que pueda arrancar. Son de largo plazo, un yacimiento como este es para 30 a 35 años, son proyectos que representan exportaciones por más de 1.200 millones de dólares, no menos de 3.000 puestos de trabajo de manera directa, alrededor de 700 a 800 proveedores de servicios, pymes argentinas, un impacto muy fuerte en la economía nacional, social y desarrollo social y económico.

-¿Actualmente cuál es el sector que puede sumar más mano de obra, y cuál es la cantidad que absorbe actualmente?

-En la minería metalífera alrededor de 10.000 puestos de trabajo directo, y a esto hay que sumarle los proveedores, los indirectos, algunos multiplican por dos o tres, depende del lugar y del proyecto. Del cobre serían otros 10.000 puestos más de trabajo directo, y si sumamos al litio, oro y plata, podríamos hablar de 25.000 puestos de trabajo en forma indirecta, que serían unos 100.000 de manera indirecta. Los 10.000 son los que actualmente están.

-Se quitaron las retenciones, mejoró la exploración ¿cómo vislumbra el desarrollo en Jujuy?

-Jujuy seguramente necesitará más exploración, tiene la zona de los polimetálicos, plata, plomo, cobre, zinc, tal vez oro que son importantes y requieren exploración. Creo que en los próximos años estaremos viendo y alumbrando nuevas riqueza en Jujuy, además del litio. En el litio hay además del salar que se está explotando, 5 o 6 salares que tienen muchas expectativas que pueden ser fuente de inversión en el corto plazo. En realidad tenemos más de 50 proyectos de litio en los 26 salares de las tres provincias, de la Puna de Jujuy, Salta y Catamarca, pero en proyectos avanzados son 12 en exploración intermedia y avanzada, y de esos 12 por lo menos 5 o 6 están en Jujuy.

-¿Cómo ha impactado el incremento del dólar, favoreció las exportaciones o afecta los insumos?

-En la economía en general. La Argentina está muy competitiva de la medida que tomó el presidente Macri, pero ahora también tenemos que bajar el déficit fiscal, porque la inflación viene de ahí. Uno tiene la resistencia que aparece en la ciudad de Buenos Aires que no pagaban la luz o el gas, y que siguen siendo subsidiados. Es muy lindo decir "yo no voy a pagar las tarifas" pero sigo teniendo déficit, y entonces sigo teniendo inflación, pasan estas cosas. Entonces también es una apuesta que ha llevado el gradualismo que plantea el presidente que tenemos que ir revirtiendo estas cuestiones para bajar la inflación, que es lo más complicado, pero estamos viendo cómo va bajando el déficit fiscal, que va a llevar a que seamos un país normal. Argentina tiene que volver al 4 y 6% de inflación anual. Entonces todo esto hará que estas inversiones, que a veces pueden tener un resquemor, se hagan, porque la geología de los recursos los tenemos medidos, en cobre, oro, plata, litio, lo tenemos mensurados. Ahora entran a correr otros factores, la competitividad y la garantía en cuanto a que vamos a respetar la ley. Ahora si bien tienen estabilidad tributaria y fiscal como tienen los proyectos mineros, y pasa lo del 2007 cuando el secretario de Minería de entonces con el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, interrumpieron y comenzaron a cobrar retenciones a las empresas que se habían estabilizado, nos damos cuenta por qué el inversor piensa tanto antes de llegar al país.

-¿El tema del aumento de las tarifas de energía afectó al sector?

-No, ésta es una cuestión temporaria, de la coyuntura. Ahí hay una cuestión muy buena para la minería, toda la irrupción de energías renovables, principalmente la solar en Jujuy, la eólica que hace que baje mucho el costo de la energía en los proyectos.

-¿Todo este contexto de Argentina hoy, favorece o no para atraer nuevas inversiones?

-Estoy yendo a Japón y a China por tercera vez, ya llegó una empresa y otra grandes de China está conversando con varias empresas en el país. Hemos estado en Canadá, en Australia y vemos la enorme expectativa que tienen por la Argentina desde afuera, el respeto que ha logrado el presidente que nos tengan, y nosotros estamos confiados en consecuencias que vamos a conseguir esas inversiones. Argentina dejó de parecerse a Venezuela, empieza a tratar de ser un país muy serio, las normas dan garantías, y en ese sentido me parece que la minería puede empezar a vivir tiempos que no vivió nunca.

-¿Cómo ve la iniciativa de Jujuy de investigar y buscar otro valor agregado que va en forma paralela a la actividad minera?

-Fantástico, ese parque solar que tienen ustedes que va a ser energía para la Puna y a través de la red se transportará acá, a Salta y a Chile. El conocimiento es fundamental y debe incentivarse en la universidad. Ahora nosotros tenemos una oportunidad de convertirnos en productores de carbonato de litio, que es lo que requiere el auto eléctrico fundamentalmente y la acumulación en baterías para energía renovable. Y si no hacemos la inversión ya van a entrar otros en el mundo, porque hay mucho litio en el mundo tanto en Chile, China, en México, Canadá, y en Australia que es el primer productor mundial, en Europa... Entonces estamos bien parados, aprovechando este boom del litio que a mi criterio va a tener 5 o 6 años más para establecer plantas que produzcan el commodity, porque cada planta que produzca 20 mil tn de carbonato de litio por lo menos, son 150 a 180 trabajadores, 60 a 70 proveedores de servicios, una solución para tantos jujeños.