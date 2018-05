Sampaoli prueba con Mascherano de central

El entrenador de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, inició las pruebas de campo para preparar tácticamente a su equipo de cara al Mundial de Rusia 2018, y utilizó a Javier Mascherano como central y a Eduardo Salvio como lateral derecho.

El plantel volverá a entrenarse hoy y tendrá libre mañana, previo a la lista definitiva que se dará a conocer este lunes a las 13.

Con el objetivo de sincronizar los movimientos de salida en espacios reducidos, Sampaoli armó un trabajo de 10 vs. 10 jugadores en el que estuvieron presentes los mismos cinco futbolistas que entrenaron toda la semana: Sergio Agero, Mascherano, Manuel Lanzini, Salvio y Nicolás Tagliafico.

Tal como se encargó de aclarar varias veces el entrenador, Mascherano es una alternativa de marcador central, el mismo puesto que ocupó en Barcelona, pero que modificó en su reciente estadía en el Hebei Fortune de China, donde volvió a su puesto natural de mediocampista central.

Y ayer, en uno de los primeros trabajos tácticos con equipo completo -acompañados por un grupo de sparrings juveniles-, Sampaoli ratificó que en su consideración, Mascherano es alternativa para la zaga central.

Lo de Salvio es un caso similar, porque en su análisis, Sampaoli ve una versatilidad y polifuncionalidad que lo meterá en la lista definitiva de 23 convocados para el Mundial de Rusia.

Por eso comenzó a darle indicaciones sobre cómo desprenderse cuando el conjunto "albiceleste" tiene la pelota desde el lateral derecho, tratando de atacar los espacios ante la fijación que los delanteros argentinos generarán al bajar unos metros a buscar la pelota.

Quien también estuvo presente en el predio "Julio Grondona" de Ezeiza fue Gabriel Mercado, otra de las fijas que tiene el entrenador para la lista definitiva que anunciará el próximo lunes a las 13.

Igualmente, el hombre del Sevilla no estuvo en el campo sino en el departamento médico para revisar y seguir el tratamiento de su lesión en la espalda, provocada en el último encuentro de la Liga de España, el fin de semana pasado, que igualmente no le impedirá estar a disposición para el debut en Rusia 2018, el 16 de junio frente a Islandia en Moscú.

"Tuve miedo"

El defensor del seleccionado argentino y del Sevilla de España Gabriel Mercado admitió que a raíz de la lesión que sufrió hace pocos días en un partido de la liga española temió perderse la Copa del Mundo de Rusia. "Me asusté mucho porque tuve un episodio similar el año pasado y me demoré en recuperarme y se me vino eso a la cabeza y el temor de perderme el mundial. Gracias a Dios no fue lo mismo y busco ponerme bien lo mas rápido posible", dijo el exdefensor de River.

Mercado sufrió una lumbociática incapacitante durante el primer tiempo del cotejo que Sevilla igualó ante Real Betis 2 a 2 cuando intentó tirar un centro y sintió una molestia en la baja espalda. "Estoy un poco mejor, fue hace pocos días, tengo alguna molestia pero es mínima y ahora me analizará el cuerpo médico y ellos dirán. Pero llegaré bien, hay muchos días para recuperarme y me ayudará", explicó el defensor nacido en Puerto Madryn.

Mercado integra la lista preliminar de 35 jugadores que dio a conocer Sampaoli y el lunes próximo se conocerán los nombres de los 23 que irán a Rusia. "Hay que esperar que Sampoli dé la lista de 23. Hay que ser respetuoso de todos los compañeros y esperar. Sé bien lo que es estar en una lista porque para Brasil 2014 integré una de 30 y quedé afuera, comprendo bien la situación. Uno es ambicioso y no se conforma, desea estar en la definitiva y poder ir a un mundial", concluyó Mercado.