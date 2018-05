La China Suárez contó que fue acosada en el auto con su beba

"Semáforo de Costa Salguero, volviendo a casa con Magnolia en el auto, un viejo pajero empieza a ir a la par mía. Frena, baja la ventana, me hace gestos asquerosos, me sigue con el auto un par de cuadras y se me congela la sangre del miedo", escribió la actriz.

Inmediatamente agregó: "¿Hasta cuándo esa impunidad hijos de la mierda? ¿Por qué una persona tiene que hacerte pasar ese momento horrible con tu bebé en el auto? Ni siquiera me animé a sacarle fotos, ni a grabarlo. ¿Qué se hace en estos casos? Tengo mucha bronca e impotencia".

"Logré anotar la patente. ¿Hacés la denuncia y quién te protege cuando el tipo se entera?", preguntó Suárez. Por último, la actriz reflexionó: "Lo mío es un detalle al lado de las mujeres que denuncian maltrato y después quedan a la buena de Dios", completó.