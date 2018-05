"Es el mismo planteo de la defensa de Sala"

Luego de conocerse el planteo de la defensa del exgobernador Eduardo Fellner de recusar al juez de Control y promover un jury de enjuiciamiento al fiscal y calificar de "inconstitucionalidad" de la creación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el fiscal general Sergio Lello Sánchez dijo que "este planteo lo hacen cuando a los imputados no le gusta las decisiones de la Justicia".

La causa que investiga la malversación de más de 1300 millones de pesos, fondos públicos que provenían de Nación y que eran destinados a la construcción de viviendas sociales en nuestra provincia, tuvo otro capítulo que inició con la recusación al juez Isidoro Cruz, pedido de jury para el fiscal Cussel y planteo de inconstitucionalidad de la creación del MPA.

El fiscal general Lello Sánchez, en diálogo con la prensa no tardó en aclarar estas cuestiones, pero dejó en claro que "lo que me llama la atención, es que la defensa de Fellner utiliza la misma argumentación de la defensa de Milagro Sala que ya fue rechazada por el Superior Tribunal de Justicia" (STJ), dijo.

"La Constitución Provincial, en su artículo 146 inciso 2 dice que la Ley sobrestablecerá en lo que no estuviera previsto por esta Constitución, la jurisdicción competencia integración numero y sede del Tribunal del Juzgado y organismos del Ministerio Público. Lo que se hizo fue compatibilizar esa norma que dice que en todas esas cuestiones no previstas se podrá reglamentar vía Ley, es lo que se hizo. Esta Ley establece las condiciones del funcionamiento del Ministerio Público en la función de la persecución Penal Pública. No es en absoluto inconstitucional la creación del MPA".

Además Lello Sánchez dejó en claro que "el STJ ya se pronunció por lo menos en cuatro fallos, avalando la constitucionalidad del MPA".

También el fiscal general dijo que "dentro de la gestión del propio Fellner en 2011, se sancionó el este Código que ahora requiere una adecuación para la Ley del MPA en donde el artículo 20 dice que los fiscales investigan y que los jueces juzgan".

"Lo que llama la atención, es que la defensa de Fellner utiliza la misma argumentación de la defensa de Milagro Sala que ya fue rechazada por el STJ", continuó.

Jury de enjuiciamiento

Al ser consultado sobre su postura con respecto al pedido de jury en contra del fiscal que entiende la "Megacausa", Diego Cussel, dijo que "la defensa de Sala ya lo habían denunciado a Cussel (Mercau y Fernández) y el STJ ya lo había desechado. Respecto del jury a los fiscales, dictamino yo", dijo Lello Sánchez.

"Este planteo lo hacen cuando a los imputados no le gusta las decisiones de la Justicia. Cuando lo que deberían hacer es rendir cuentas a la justicia como corresponde. Casualmente ninguno de los imputados en esta causa presentó alguna prueba para desvincularse de los hechos que son investigados. Lo que hicieron fue atacar al proceso", dijo.