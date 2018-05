Abandonaron a una niña

A días de conocerse el caso del abandono de una beba en la Seccional 29° de Monterrico, en la zona ahora es noticia el abandono de otra menor pero en la localidad de Aguas Calientes.

Claramente es un hecho que llamó la atención de los vecinos de ese poblado, ya que en la tarde del martes pasado una menor apareció repentinamente sola por una calle cercana a una institución educativa.

Se trata de una menor que tendría entre 5 y 7 años, que vestía un pantalón verde y una remera oscura.

Además tendría tez trigueña y cabello lacio, según lo que apuntaron los vecinos.

Fue alrededor de las 16 de la jornada mencionada cuando la menor apareció en la calle Laprida, muy cerca de la escuela primaria que está en el corazón de esa localidad.

Ante el comunicado a la Policía local, personal uniformado llegó al lugar para colaborar y buscar a los parientes de la menor.

La niña estaba sola, además no emitía ninguna palabra ni gesto, los policías intentaron dialogar con ella pero era inútil, ella no respondía y sólo miraba, no tenía reacción, se cree que podría ser sordomuda, aunque eso lo determinarán los profesionales.

Después de que se consultó a los vecinos del lugar sobre si conocían a la menor, nadie supo responder sobre su origen, por ello la trasladaron hacia la dependencia policial de Aguas Calientes.

Allí en la subcomisaría permaneció muchas horas, hasta la medianoche de esa jornada, donde lamentablemente nadie se presentó a denunciar el extravío de la menor y menos a reclamarla, lo que hace pensar de que no sería de esa localidad.

Por el caso intervino haciéndose cargo la División de Trata de Personas de Jujuy, quien trasladó a la nena hacia San Salvador de Jujuy.

