Sin respuesta la estadía de niños del Garrahan

La jujeña Natalia Ossio se encuentra en Buenos Aires junto a su niño que debe ser intervenido en el Hospital Garrahan, y a la fecha "no recibimos respuesta concreta del Ministerio de Desarrollo Social para saber si se corta la subvención en la estadía o si habrá continuidad". Son dos familias jujeñas las afectadas.

No se conoce la deuda en las estadías que tendría el Gobierno Nacional, se pudo saber que pagaban por día $ 650.

Finalizó la semana y las 60 familias de diferentes provincias que tienen niños derivados al hospital Garrahan para la atención de distintas patologías y tratamientos aún no saben cómo será su situación, ya que el Gobierno Nacional suspendió el pago de la estadía. Son madres que no cuentan con obra social y sólo dependen del Estado.

El lunes pasado los familiares hicieron público el reclamo en las puertas del hospital, relatando la situación crítica que atraviesan económicamente.

Cabe recordar que en octubre de 2017, la ministra de Desarrollo Social de Nación, Carolina Stanley, informó a las familias que iba a dejar de pagar los hoteles y la ayuda social para comida. Es así, que la "tarjeta social" ya no se les extenderá a las familias, eran 800 pesos quincenales, que les servía para comprar la comida.

La jujeña Ossio, madre de Mateo quien tiene un diagnóstico complejo y requiere seguir con su tratamiento médico en Buenos Aires, comentó que "el dueño del hotel nos dijo que desde el Ministerio de Desarrollo Social le pidieron que espere unos días para ver cómo arreglaban el pago".

Agregó que "seguimos en el hotel, pero no sabemos qué es lo que sucederá". El Ministerio de Desarrollo no realizó el pago correspondiente a la deuda que tendrían.

En el medio de la situación hay pacientes oncológicos o a la espera de trasplantes que no pueden tratarse en sus provincias, y deben permanecer en Buenos Aires. Es decir cesó la atención social que recibía el familiar que acompañaba al paciente, no tiene hospedaje ni comida.

Ayer, Natalia relató que se agrava toda la situación, ya que no tienen para comprar comida. "Estoy dándole fideos hervidos o arroz blanco a mi hijo, no tengo dinero para nada, y así también las otras mamás. No podemos estar así" .

Cuando el Estado cortó la "tarjeta social" les informaron a las familias que a partir de ese momento serían las provincias las que debían hacerse cargo de la situación. Pero no fue así, algunas provincias atendieron a los niños brindándoles estadía y comida en Buenos Aires, pero no todo.

Ossio si bien es jujeña, aunque hace seis años se fue a San Juan por la violencia que ejercía su pareja. En este tiempo el Gobierno de esa provincia la estuvo ayudando, pero ahora le informaron que no pueden seguir acompañando el tratamiento del niño. La cartera de Desarrollo Social de la Nación es la encargada de pagar los gastos, pero los hoteles en los que se hospedan las familias los están echando porque no recibieron la plata.

Ayuda de provincias

Hay mamás de otras provincias que reciben ayuda de los gobiernos provinciales; pero no son todas.

"No podemos hacer más, saldríamos a manifestarnos pero están nuestros chicos y no podemos. En estos días no se acercó ningún legislador nacional, tampoco alguien del sector privado. Sólo me llamo la secretaria del ministro de Salud de San Juan, pero no volvió a llamar. Desde Jujuy tampoco recibí ningún llamado", afirmó.

Esta semana es crucial para la mamá de Mateo, ya que deben intervenirlo quirúrgicamente y un post operatorio complicado. Ante esa situación, no sabe si se resolverá la estadía, ya que no tiene dinero ni lugar para quedarse, y su hijo no puede estar solo.