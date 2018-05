Brackets: Tips a tener en cuenta a la hora de empezar un tratamiento

Buenos Aires (NA) -- Uno de los tratamientos más importantes para tener una excelente salud bucal es el de ortodoncia y, a partir de este tratamiento, se logra que los dientes estén alineados disminuyendo la producción de placa bacteriana y sarro.

Además, gracias a este tratamiento, se reduce la acumulación de comida entre las piezas dentales.

"Durante el periodo en el cual se realiza, que suele ser de 18 meses aproximadamente, los pacientes deben prestar especial atención a ciertos hábitos de su vida cotidiana para lograr mantener tanto la limpieza de los aparatos, como la higiene bucal", explicó la odontóloga Lucía Benites.

La placa bacteriana, es uno de los enemigos más grandes de los aparatos fijos, ya que, al no ser removida de la forma adecuada, produce caries, inflamación en los dientes, mal aliento o inflamación en las encías.

"Es por eso que el cuidado de los dientes debe estar presente desde el primer momento en el cual se colocan los brackets", indicó la especialista, que colabora con Sunstar GUM Americas.

A partir de esto, hay que tener en cuenta algunos consejos esenciales:

- La limpieza es fundamental, tanto de los dientes como de las encías, como también hay que prestar mucha atención al espacio entre las piezas dentales.

- La técnica de cepillado tiene que ser la indicada para pacientes con brackets. No hay que olvidar limpiar a 45 grados hacia la encía, por arriba y por abajo del bracket. De esta manera la limpieza es más eficiente. Además, esta debe ser suave y no agresiva para no lastimar las encías.

- El cepillado de los dientes luego de cada comida es vital para mantener la boca sana.

Para cuidar la boca durante este tratamiento, existen una gran cantidad de productos que todas las personas que tengan ortodoncia deben conocer para poder lograr un mejor cuidado de sus piezas dentales y de los brackets.

Algunos de estos son:

- Cepillos con cerdas con forma de "V": logran una mayor limpieza de los dientes gracias a que, con esta división, la parte central se encarga de los brackets y los laterales de los dientes.

En este punto hay que tener en cuenta que el cambio de cepillo debe realizarse con mayor frecuencia (aproximadamente cada dos meses), debido al gran desgaste que los brackets generan en las cerdas.

- Cera para ortodoncia: este producto es uno de los principales durante el tratamiento ya que evita lesiones y alivia irritaciones. Se aplica directamente en los brackets sin dejar rastros ni un mal sabor en la boca.

- Hilo dental con enhebrador en cada extremo: el uso del hilo dental no se debe interrumpir al tener aparatos. Gracias a este producto los restos de comida entre las piezas dentales van a dejar de existir.

- Gel protector: en caso de que aparezcan llagas o lastimaduras en la boca, se puede utilizar el gel, que ayuda a proteger y cicatrizar las heridas.

Por último, se recomienda no ingerir algunos alimentos durante el tratamiento, entre ellos los frutos secos, ya que pueden generar el desprendimiento de algún bracket.

Es importante también, evitar las golosinas durante el tratamiento, ya que es un alimento que se puede enganchar o enredar entre los brackets.

"En cuanto al nivel de azúcar en los alimentos se deben evitar aquellos que contengan altos niveles, como por ejemplo las bebidas azucaradas y jugos de frutas, ya que el azúcar se puede filtrar en el cemento de los brackets y originar caries. El cuidado de las piezas dentales debe ser una práctica diaria y obligatoria al realizar un tratamiento de ortodoncia, ya que el resultado de esto será una boca sana y una hermosa sonrisa", concluó Benites.