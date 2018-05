El sacerdote jesuita es el creador de la fundación “Manos Abiertas”, que comenzó como un hogar para personas en situación de calle. Hoy tiene filiales en 11 provincias y atiende a personas indigentes, enfermos terminales y huérfanos. Llegó a Jujuy para abrir una nueva sede.

¿Qué significa para “Manos Abiertas” la apertura de una nueva sede en Jujuy?

Es muy lindo porque son pasos que se van dando y responden a la solidaridad y el cariño de la gente y sobre todo porque están al servicio de nuestros “patroncitos” como los llamamos, que son aquellas personas a las que tratamos de dar una mano. Esta casa en Senador Pérez 127 va ser eso, el poder brindarles un lugar cada vez más lindo, más digno donde tengan amplitud y podamos recibir a algunos más. En fin, hay que pensar en los hombres de la calle, hay que pensar en los niñitos y las mamás que vienen al Hogar “Santa Teresita” donde se le da una manito con la alimentación y el apoyo escolar. Hay que pensar en los buscadores que salen en las noches a dar una mano y cobijar con el corazón a los que están en la calle, es una cadena de amor muy linda. Agradecer al pueblo de Jujuy y también el ente que nos ha prestado la casa. Destacar sobre todo el espíritu hermoso del pueblo jujeño que una vez más responde con tanto cariño.

¿Cómo observa la situación social en la actualidad? ¿cree que hay más personas en las calles?

No me atrevo a dar tanto detalle de lo que ocurre acá porque vivo en Córdoba, pero no son tiempos fáciles. Hay manos que se dan por todos lados, pero ciertamente no son tiempos fáciles. Todo lo que sume es bienvenido. Entendemos que salir adelante no es obligación de un Gobierno, sino intervienen cada uno desde los diferentes ámbitos y en eso “Manos Abiertas” que intenta ser una manito poniendo la mirada en el que sufre, ese es el punto. Porque nuestros grandes protagonistas no somos ni nosotros mismos, ni el Gobierno, sino que somos todos colaboradores de aquellos hermanos nuestros que por esas cosas de la vida les ha tocado pasar momentos muy difíciles, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros mañana o nos pasó ayer, vaya uno a saber. Entonces queremos que siempre nos encuentren con las puertas abiertas, ese es el desafío.

¿Cómo trabaja “Manos Abiertas” nivel nacional?

Nació hace 25 años en los barrios sencillos de Buenos Aires. Allí se gestaron algunas obras de asistencia social, asilo de ancianos, hogar de niños, después fuimos creciendo. Hoy “Manos Abiertas” son 11 delegaciones en todo el país, que corresponden a 11 provincias. En cuanto a obras edilicias, obras como ésta que apuntan a tener un techo, como otros que son equipos de trabajo, estamos rondando cerca de las 60 obras en todo el país. Realmente uno se sorprende porque en estos años ha explotado, en el buen sentido de la palabra, las cosas lindas que hay. Creemos que está cubierto el servicio, por supuesto entendemos que no se resuelven todos los problemas, pero intentamos dar una manito a niños y ancianos porque los dos extremos son los más vulnerables. Asistimos a los niñitos en situación difícil en lo que refiere a la educación. A enfermos terminales, porque en algunas provincias tenemos lo que se llama Casa de la Bondad, que tiene el propósito de acompañar a los moribundos que no tienen, como decimos muy en criollo, dónde caerse muertos. Los acompañamos aunque suene fuerte hasta enterrarlos. Es una obra muy linda. Tenemos hospederías como aquí en Jujuy para los que están en situación de calle, en fin hay una gama de obras muy grande y sobre todo es muy lindo porque es un voluntariado. Todo esto es posible porque la gente encuentra su espacio de servicio y mete el corazón, el esfuerzo, mete el alma y eso es muy gratificante ver que hay mucha gente dispuesta a dar una mano. A veces sucede que no encuentra los caminos o canales donde meter el corazón, entonces lo nuestro es como crear espacios donde cada uno encuentra su carisma de servicio. Yo diría que ese es un poco el proyecto, hay que pensar que “Manos Abiertas” tiene unos 3.000 voluntarios desparramados en las diferentes delegaciones del país.

¿Se hace un trabajo de capacitación destinado a voluntarios que asisten a poblaciones en situaciones críticas?

Sí, lo hacemos, en algunas provincias aún está en ciernes ese trayecto. El proceso funciona con una etapa de información al comienzo y luego la formación técnica según lo que eligen, porque no es lo mismo un enfermo terminal que un niñito que está naciendo o un hombre en la calle o que está en problemas con las adicciones, son todos particulares, entonces se cuida en lo general, en la mística y después en cada obra se intenta que lleguen preparados. De tal forma que el voluntario hace todo un caminito hasta que llega a la obra misma.