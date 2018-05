"Está complicado el mercado tabacalero"

-¿Cuál es la situación actual del mercado tabacalero? El mercado tabacalero a nivel mundial está cambiando mucho, por una parte por la reglamentación que está limitando mucho la posibilidad de fumar, de distribuir o hacer marketing. Esto es cada vez más limitado y casi imposible. Lo último fue con los paquetes genéricos de Australia y otras países que tenían mucha dificultad de indicar al consumidor qué tipo de producto tiene, esta es una limitación que prácticamente ningún otro producto del mundo tiene hoy.

Por eso vale decir que el mercado está complicado. Pero además de una reglamentación que es altamente limitativa y cada vez más, tenemos una revolución tecnológica en los productos disponibles para los consumidores. Ha habido una pequeña revolución con los cigarrillos electrónicos hace unos años, que para los productores de tabaco es muy preocupante porque eso no tiene tabaco, tiene nicotina líquida que una pequeña cantidad de tabaco puede producir muchísima nicotina líquida. Por lo tanto eso sería una amenaza directa a los productores. Sin embargo, había una previsión que decía que los cigarrillos electrónicos iban a obtener la mitad del mercado mundial en diez años, eso no va a pasar ni de lejos porque se está estacionando un poco el consumo de ese tipo de producto porque ya no es una novedad.

No obstante en ese marco, hay un producto nuevo que es el tabaco calentado que eso para los productores es de interés porque si bien tiene mucho menos tabaco que los cigarrillos tradicionales pero lo tiene y por lo tanto, si el mercado de ese producto fuera reglamentado en una posibilidad de crecimiento, eso obviamente tendría muchísimo interés.

El mercado hoy está pasando dos campos completamente distintos. Uno la reglamentación a los cigarrillos tradicionales que tiene amenazas muy grandes como la del Ministerio de Salud Americano que quiere limitar la nicotina casi al mínimo, lo que podría poner una amenaza muy grande al mercado tradicional. Por otra parte las nuevas tecnologías, con las compañías apostando mucho a ese sector porque hoy las tres principales empresas fueran de China, tienen productos de tipo de tabaco calentado y van a hacer inversiones muy fuertes en ese mercado. Por lo tanto estamos viendo qué puede pasar en el mercado mundial.

-¿Hay una estadística de cuánto han generado de pérdidas estas amenazas como el cigarrillo electrónico? Es muy difícil hacer una medida concreta porque tenemos el elefante Nazara que es una cosecha entera de tabaco en China que se quedó sin vender y que está siendo vendida despacio en el mercado mundial y que mezcla mucho los datos que tenemos los datos de producción y consumo, dada la demanda.

Sabemos que ha habido una caída de la demanda en algunos países donde el mercado de los productos electrónicos tiene más influencia, como Estados Unidos o Reino Unido, pero el mercado de los cigarrillos electrónicos y productos calentados no llega todavía a 20 mil millones de dólares, en un mercado global de 800 mil millones de dólares. Entonces todavía no es significativo, aunque lo que nos interesa es la tendencia. Por un lado la tendencia de caída de consumo de productos tradicionales y por otra parte, el crecimiento de productos innovadores.

-¿Cuál es la estrategia que se están planteando al respecto?

Primero el mercado tradicional todavía tiene casi mil millones de consumidores, eso no va a desaparecer en días o unos cuantos años, va a tardar mucho tiempo. Por lo tanto va a haber un mercado de productos tradicionales significativo, con una dimensión mundial muy grande, pero está en contracción. Entonces la estrategia que planteamos desde Itgra es seguir con mucha atención y rigor lo que pase en el mercado mundial porque no queremos hacernos daño a nosotros mismos. Tenemos que adecuar nuestra producción a la demanda, si producimos por encima de la demanda mundial lo único que vamos a conseguir es que nos paguen sólo los precios de costos de producción, por lo tanto perdemos todos. Lo que tenemos que hacer y el mensaje que queremos difundir es que los productores tienen que ser dueños de la producción, y tienen que estar controlando la producción con mucha atención a la demanda para garantizar que los precios tengan beneficios.

-¿Cuánto se produce actualmente a nivel mundial?

Más de cuatro mil millones de toneladas, de los cuales la mitad viene de China que por otra parte es consumida dentro de China. Por lo tanto la producción significativa a nivel mundial, ronda las dos mil quinientos millones de toneladas.

-¿Cómo ve al mercado argentino? No tengo en detalle las políticas de este Gobierno pero veo que hay una mayor inserción de Argentina en la economía mundial.

Obviamente tenemos una política económica de Argentina que ahora es un poco más globalizada y eso probablemente tendrá algún beneficio para la producción local de tabaco. Por otra parte eso también tiene su lado negativo que es que el Gobierno de Macri ha querido liberalizar inmediatamente una serie de precios que estaban muy bajos y ha habido costos de producción que han subido muchísimo y los productores lo están sufriendo, y por supuesto está generando efectos contrarios.

Ahora como balance, vamos a ver cómo evoluciona pero todo lo que sea aislar una economía de la economía mundial a largo plazo, es muy complicado para productores exportadores.