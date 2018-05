Sampaoli elegirá los ventitrés mundialistas "albicelestes"

El entrenador del selecccionado argentino, Jorge Sampaoli, dará a conocer hoy la lista de 23 futbolistas que, será la que representará al país en la Copa del Mundo de Rusia, pero se tomará hasta fin de mes para observar el estado de forma de cada uno de sus integrantes antes de embarcarlos rumbo al tramo final de la preparación en Barcelona.

Es por ello que el técnico planea un comienzo de la preparación en el predio de AFA, en Ezeiza, donde a las 13 ofrecerá una conferencia de prensa para comunicar los nombres de los componentes de esa nómina y otras cuestiones inherentes a la cita mundialista, en principio con 24 jugadores en vez de 23.

La idea del casildense pasa por contar con Cristian Ansaldi, uno de los marcadores laterales de la lista de 35 que dio a conocer el lunes pasado, trabajando a la par del resto por si Gabriel Mercado, que el viernes anterior se sumó al quinteto de futbolistas que estaban ya trabajando en Ezeiza pero solamente para energizar ejercicios kinésicos de recuperación de la cintura dañada en el último clásico sevillano frente a Betis, finalmente no puede ponerse en forma para ir a Rusia.

El actual marcador de punta de Torino italiano, que ya vistió los colores del seleccionado argentino cuando Gerardo Martino, que lo conocía de Newell's Old Boys, lo citó para una gira por Inglaterra, jugó 24 partidos en esta temporada del calcio y marcó un gol.

Aunque en su esencia es marcador de punta izquierdo, también puede desenvolverse por la derecha, lo que lo transforma en una buena alternativa del por ahora lesionado jugador de Sevilla.

Mercado completó entonces la media docena de componentes de la nómina que tuvo acceso al predio "Julio Humberto Grondona" con la venia de Sampaoli, durante la primera semana de trabajo enfocado ya directamente a la Copa del Mundo.

Al exRiver Plate estuvieron precediéndolo desde el martes otro jugador que está trabajando para recuperarse también de una lesión como Sergio Aguero; el más veterano del plantel, Javier Mascherano; el delantero devenido defensor, Eduardo Salvio; el renovado Manuel Lanzini y el otro lateral izquierdo natural que tiene este grupo, Nicolás Tagliafico.

La incógnita de los arqueros

Un caso paradigmático es el del arquero Nahuel Guzmán y quien llegó desde Colombia a River Plate para desplazarlo de un puesto de segundo arquero a cuarto, como es el de Franco Armani, que a fuerza de voladas y tapadas hasta hace peligrar la titularidad del mismísimo Sergio Romero, el guardavallas con más presencias en la historia del seleccionado argentino y con menos en cada uno de los clubes en los que jugó en los últimos 10 años.

Armani, oriundo de Casilda como el mismo Sampaoli, no solamente desplazará así a Guzmán, sino también a otro arquero que como éste juega en el fútbol mexicano y que también tenía aspiraciones mundialistas, tal el caso de Agustín Marchesín.

Claro que en el caso del Patón la cuestión no es tan sencilla, porque el exNewell’s forma parte de ese “clan rosarino” que reina en la selección liderado por Lionel Messi, con el pensante Javier Mascherano como ladero, y detrás de ellos Éver Banega y Ángel Di María, y que ya perdió por el camino a otro referente como Ezequiel Lavezzi.

Pero la decisión obedece también a que el técnico no tiene una buena valoración de la Liga de México, a tal punto que no habrá ningún jugador que actúa en ese país dentro de la lista mundialista, e inclusive si el volante Guido Pizarro no hubiese emigrado oportunamente hacia Sevilla, tampoco hoy por hoy estaría en consideración.

De hecho Sampaoli lo prefiere aún siendo suplente en el equipo español, mucho más que si actualmente fuera titular en Tigres de Monterrey.

De todas formas el terceto de guardametas se definirá hoy pasado el mediodía. Si fuese por el público argentino Leandro Armani sería fija, la gente que no lo registraba cuando el exDeportivo Merlo jugaba en Colombia quedó impresionada con sus brillantes atajadas defendiendo el arco de River Plate.