Ejecutan a tres argentinos en la frontera con Bolivia

En las últimas horas la frontera con la República de Bolivia volvió a recalentarse con el asesinato de un músico argentino en la ciudad de Yacuiba y la ejecución de una pareja de argentinos a pocos metros de la frontera con ese país, en las afueras del asentamiento El Paraíso, ubicado en el municipio de Salvador Mazza.

El músico argentino fue abatido en una fiesta privada y su cuerpo apareció semienterrado la tarde del sábado en territorio boliviano, donde fue contratado para actuar junto a su grupo de música tropical.

En tanto que ayer a la tarde un hombre y una mujer fueron ejecutados en un asentamiento del lado argentino La noticia se conoció cerca de las 17.30, cuando los vecinos de ambos lados de la frontera sintieron la detonación de una o más armas de fuego, en una zona montuosa cubierta de arbustos y pastizales, donde una senda en bajada conduce hacia la frontera, pasando el barrio Pueblo Nuevo, en Salvador Mazza. Cuando la policía llegó al lugar encontró a dos personas jóvenes que se conducían en una moto, con sendos disparos en la frente. La mujer yacía sin vida en medio de un charco de sangre, en tanto que el hombre estaba en estado de agonía.

Según fuentes consultadas, no se sabe con certeza en que circunstancias se produjo la ejecución de la pareja argentina. Lo que se especula es que los móviles pudieron haber sido un ajuste de cuentas, una mejicaneada o un asalto de los tantos que ocurren en la caliente frontera. "Van a decir que fue ataque en ocasión de robo pero no, esto es más que eso", especuló una fuente consultada por El Tribuno.

En tanto otra fuente del lugar precisó: "Como se ve hubo un negocio que terminó mal para dos jóvenes, pero no sabemos el motivo de la ejecución".

Emboscada

Mientras la noticia tomaba cuerpo se conoció que el hombre, identificado como Reynaldo Gareca, tenía unos 33 años, tenia antecedentes por robo lesiones y tentativa de privacion ilegitima de la libertad. De la chica nada trascendió, ni siquiera su identidad. Todas las fuerza nacionales estuvieron en el lugar y a partir de ese momento se reforzaron los operativos en la frontera. Lo de la emboscada parece no tener asidero. Allí, según los conocedores, hubo un fusilamiento.

La pareja se movilizaba en una moto Yamaha ZF 350 y al parecer llevaba consigo una mochila que no apareció en la escena del crimen. Además, se supo que el hombre portaba un arma de grueso calibre que no llegó a accionar. El joven recibió al igual que su novia o pareja un impacto de bala en la cabeza. Gareca fue hallado agonizante y lo trasladaron en estado crítico hacia el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, donde anoche pasadas las 23 dejó de existir. De la mujer nada se sabe, ya que la misma no llevaba consigo documentación alguna. Lo que trascendió es que la chica era la novia o pareja de Gareca, quien tendría su domicilio en el asentamiento del ferrocarril Belgrano que comienza frente a la terminal de ómnibus de Salvador Mazza. Lo concreto fue que el silencio más brutal se adueño una vez más del pueblo de Salvador Mazza, donde en febrero de este año un camionero también ejecutado. Ninguna fuente oficial aventuró nada con respecto al móvil de la ejecución

De acuerdo a lo que se advirtió en la escena del crimen, los investigadores creen que Gareca estaba sobre la moto cuando recibió el tiro, en tanto a la mujer la balearon parada. El proyectil impactó en la frente y salió por la nuca de la chica.

Todo indica que los ejecutores dejaron por muerto a Gareca, quien recibió también un balazo en la frente, pero la bala le salió por detrás de una oreja. No hubo diálogo, al parecer, entre las víctimas y los ejecutores. Nada se llevaron de la motocicleta, no hubo huellas de pelea ni rastros extraños.

Una fuente aseguró que la pareja habría ido a un encuentro pactado y que al llegar al lugar la joven se bajó del rodado y fue la primera en ser ejecutada. Según, versiones, Gareca pertenecia a la banda de Botudo Condori Ortiz quien es asaltante y narco. A Gareca también se lo relacionaba con Peky Condori, hermano de Condori Ortiz. Este último cayo preso hace dos meses por el homicidio al camionero boliviano .

Nada pudieron hacer

Reynaldo Gareca fue asistido en primera instancia en el hospital de Salvador Mazza, pero cuando los médicos observaron la gravedad de la herida que presentaba lo derivaron de urgencia a Tartagal. Apenas llegó a dicho nosocomio lo internaron en terapia intensiva.

Las fuentes consultadas señalaron que su estado era de extrema gravedad y cuando el equipo médico analizaba la posibilidad de trasladarlo a Salta, Gareca sufrió un paro cardíaco del que no se pudo recuperar. Fue así que pese al esfuerzo de los profesionales, la víctima dejó de existir pasadas las 23 de anoche.

Aguaray de luto

El músico Carlos Alberto Cardozo, de 25 años, fue hallado semienterrado en un paraje cercano a Yacuiba cinco días después de su presentación en esa ciudad, el 15 de mayo. Desde esa fecha sus familiares no volvieron a saber de él y radicaron la denuncia ante las autoridades de Argentina y de Bolivia. El sábado en horas del mediodía la Policía de Yacuiba halló en Peña Colorada, distante a unos 40 kilómetros de la ciudad boliviana, el cadáver de Cardozo, que presentaba dos impactos de proyectil de arma de fuego.

La versión desde Bolivia habla de una pelea en la fiesta que animaban, la verdad aún no se conoce.

Fuente: El Tribuno de Salta.