Los jugadores históricos que quedaron "en la puerta" del Mundial

“Pasé seis meses nadando y me ahogué justo cuando estaba por llegar a la orilla”. El giro poético no podía ser de otro que no sea Jorge Valdano. Lo utilizó a la hora de explicar lo que sintió cuando se quedó afuera del Mundial de Italia ’90 en el último corte que hizo Carlos Salvador Bilardo al dar la lista.



Como el caso del “filósofo”, hubo varios en la historia reciente de la Selección. Muchos futbolistas fueron piezas clave de las Eliminatorias y a la hora de conocer a los 22 o 23 quedaron afuera.

Éstos son los que fueron "casi" mundialistas: BRASIL 2014 Alejandro Sabella había dado una lista de 30 jugadores en mayo de 2014. Con un pomposo anuncio televisivo, el técnico subcampeón del mundo confirmó la exclusión de Carlos Tevez,quien no fue parte de ningún partido de su proceso pero era pedido por clamor popular y mediático por su gran presente en la Juventus. Del primer corte quedaron afuera Gabriel Mercado, Fabián Rinaudo y Franco Di Santo –que increíblemente estaba por sobre el “Apache” en la consideración del DT- y del segundo fueron excluidos Nicolás Otamendi, el zaguero Lisandro López, José Sosa y, sorpresivamente, Ever Banega, quienes ya estaban entrenando en el Predio de Ezeiza. SUDAFRICA 2010 Javier Zanetti y Esteban Cambiasso eran las figuras del Inter campeón de la Champions League 2010 con José Mourinho en el banco de suplentes, pero para Maradona eran mejores el “Chino” Garcé y Mario Bolatti. Diego dio una lista de 30 plagada de sorpresas como casi todas sus convocatorias. Los siete que quedaron en el estribo del Mundial fueron Fabricio Coloccini, Juan Manuel Insaurralde, “Pichi” Mercier, José Sosa, Sebastián Blanco, Jesús Dátolo y “Pocho” Lavezzi. ALEMANIA 2006 José Pekerman se encargó de llamar por teléfono a los jugadores que fueron parte de su ciclo y quedaron afuera sobre el final. Germán Lux fue la sorpresa. Todo hacía creer que era el tercer arquero, pero optaron por Oscar Ustari. Martín Demichelis fue parte del ciclo como defensor y mediocampista, pero lo dejaron afuera. “No tengo ganas de vivir”, dramatizó el que estaba en el Bayern Munich. Aldo Duscher fue otro marginado: "Acabo de perder una gran ilusión. Quizá la mayor de mi vida deportiva”, declaró quien fuera una fija de la era. Juan Sebastián Verón, estigmatizado por su caminata al corner en 2002, no fue parte de la nómina tampoco pese a ser figura del Calcio. Javier Zanetti también se quedó sin lugar a pesar de que no hubo un lateral derecho natural en el plantel. COREA – JAPÓN 2002 Juan Román Riquelme no era del gusto de Marcelo Bielsa. El conductor del Boca bicampeón de América 2000-2001 y campeón del mundo en 2000 estaba por debajo de Gallardo y Aimar para el “Loco”. Lo citó para amistosos previos y no lo terminó de convencer. Otro que pudo haber estado es Javier Saviola. Para el entrenador era “9” y en ese puesto tuvo, nunca juntos, a Crespo y Batistuta. FRANCIA 1998 Passarella armó una pretemporada en La Posada de los Pájaros de Tandil con los que irían a la Copa del Mundo del fútbol local. Citó a Burgos, Cavallero, Astrada, Gallardo, Berti, Delgado, Hernán Díaz, Riquelme y Bassedas. Los tres últimos se quedaron sin Mundial. Sorprendentemente llamó a Abel Balbo, quien fue compañero suyo en River, y excluyó a Claudio Paul Caniggia que la rompía en Boca. ESTADOS UNIDOS 1994 En la Copa América de 1993, el boliviano Marco Antonio Sandy lesionó de gravedad a Darío Franco. Se perdió las Eliminatorias y el Mundial. Se recuperó pero no le alcanzó para estar entre los 22. Acompañó al plantel de todas formas. ITALIA 1990 Al mencionado caso de Jorge Valdano, hay que sumarle a otros dos históricos como el “Negro” Enrique y el “Tata” Brown. No la pasaron mal: vieron el Mundial en la Casa Rosada con el flamante presidente Menem, quien celebró en el balcón el subcampeonato pese a que Bilardo no le concedió el deseo de convocar a su coterráneo riojano Ramón Díaz. Otros que quedaron en la puerta son Diego Simeone, que aún recuerda como lloró al enterarse, el arquero Julio César Falcioni y los delanteros Alfaro Moreno y Airez de Independiente. MÉXICO 1986 Bilardo borró a varios que fueron parte de las Eliminatorias incluso como titulares. Fillol, Juan Barbas, Julián Camino, Trossero, Miguel Ángel Russo, José Daniel Ponce y Alejandro Sabella fueron hombres de su “riñón” que no integraron la lista de 22. En lugar del “Pato” fue Héctor Zelada, quien tiene la medalla de campeón mundial sin haber debutado en la Selección. El rumor nunca confirmado indica que cambiaron su convocatoria por el lugar de concentración. El ex Rosario Central es ídolo del América de México. ESPAÑA 1982 César Luis Menotti dejó afuera de la lista de su segundo y último Mundial a cuatro futbolistas:Enzo Bulleri y el “Tapón” Gordillo de River y Raúl de la Cruz Chaparro de Instituto de Córdoba yEdgardo Bauza de Rosario Central. Sólo el “Patón” pudo ir a una Copa del Mundo. Fue ocho años después en Italia. ARGENTINA 1978 Humberto Rafael Bravo era parte del mítico equipo de Talleres de Córdoba que pierde la final con Independiente. Víctor Bottaníz es aún hoy ídolo de Unión de Santa Fe. Los dos quedaron afuera del Mundial en el que la Argentina ganó su primer título. Fueron parte de la concentración en el predio del Sindicato del Seguro en Moreno, pero el “Flaco” Menotti los cortó sobre la hora. Además, había un juvenil de 17 años que no pudo igualar a Pelé como campeón a esa edad aunque después lo superó en todo: un tal Diego Armando Maradona.