El mundo en imágenes
21 DE Mayo 2018 - 18:52
EL CAIRO / UN PARAPENTE SOBREVUELA LA MESETA EN LA ZONA PRÓXIMA A LA PIRÁMIDE DE GIZA DURANTE UN ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA DISCIPLINA.
RUSIA / EL EXGOLEADOR HERNÁN CRESPO JUNTO A LA MASCOTA DEL MUNDIAL EN UNA TIENDA DE SAN PETERSBURGO.
PARÍS / DOS INGENIEROS AERONÁUTICOS DURANTE UNA DEMOSTRACIÓN DEL “TAXI AÉREO” BURBUJA DE MAR, SOBRE EL RÍO SENA.
AFGANISTÁN / NIÑOS ESTUDIAN RELIGIÓN DURANTE EL MES DEL RAMADÁN
VATICANO / UNA GAVIOTA CALMA LA SED MIENTRAS EL PAPA DA SU SERMÓN DOMINICAL.
MOSCÚ / DESFILE DE BICICLETAS, UN ACONTECIMIENTO ANUAL EN LA CAPITAL RUSA.