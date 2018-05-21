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El mundo en imágenes

21 DE Mayo 2018 - 18:52

El mundo en imágenes


EL CAIRO / UN PARAPENTE SOBREVUELA LA MESETA EN LA ZONA PRÓXIMA A LA PIRÁMIDE DE GIZA DURANTE UN ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA DISCIPLINA.

 


RUSIA / EL EXGOLEADOR HERNÁN CRESPO JUNTO A LA MASCOTA DEL MUNDIAL EN UNA TIENDA DE SAN PETERSBURGO.

 


PARÍS / DOS INGENIEROS AERONÁUTICOS DURANTE UNA DEMOSTRACIÓN DEL “TAXI AÉREO” BURBUJA DE MAR, SOBRE EL RÍO SENA.

 

AFGANISTÁN / NIÑOS ESTUDIAN RELIGIÓN DURANTE EL MES DEL RAMADÁN

 


VATICANO / UNA GAVIOTA CALMA LA SED MIENTRAS EL PAPA DA SU SERMÓN DOMINICAL.

 


MOSCÚ / DESFILE DE BICICLETAS, UN ACONTECIMIENTO ANUAL EN LA CAPITAL RUSA.

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