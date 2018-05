Campeona jujeña feliz

Andrea Alfaro siempre soñó con un momento así, celebrando la máxima categoría del básquet femenino nacional, por eso en su visita a El Tribuno de Jujuy reconoció: "Todavía no caigo".

Andrea Alfaro jugó en los seleccionados de Jujuy, Catamarca, Salta y hasta en el equipo de Córdoba.

La jujeña sueña a lo grande, "la verdad que muy contenta, muy feliz, es un sueño hecho realidad, era una meta más que tenía de llegar a la Liga Nacional, más allá de que jugué otras ligas, no es como ésta que se armó el año pasado y es similar a la de los varones porque es profesional, con sueldos, extranjeras", comentó al tiempo que agregó que "se armó un gran equipo, un buen grupo humano y feliz de haber sido parte de Quimsa que te tratan muy bien".

Lograr el título fue paso a paso, "se fue dando de a poco, fuimos el último equipo que se armó, ya todos venían entrenando de antes, nosotros fuimos el último equipo, en cada partido nos fuimos dando cuenta que teníamos como un potencial, el entrenador puso una meta de mantenernos arriba, gracias a Dios lo logramos porque desde que llegamos a la punta nos quedamos como líderes hasta terminar la fase regular, ya después en playoff mantuvimos el nivel", comentó Alfaro que se desempeña como ayuda base.

La basquetbolista de 26 años reconoció que "hay un gran nivel de juego de todos los equipos, es mucho más físico, pero pudimos resolver jugando en equipo, entendiéndonos logramos ganarlo".

La jujeña ya piensa en lo que será la segunda mitad del año, "ahora salimos campeonas del Apertura, pero ya estamos pensando en el Clausura que será mucho más duro, se hizo un draft para elegir jugadoras, en el cual se pueden incorporar extranjeras, y hará que el nivel sea mucho más competitivo, nosotros fuimos por una base de Estados Unidos", explicó al tiempo que anunció que "además debemos jugar en San Pablo, Brasil, con las campeonas del torneo de allá, así que el 30 estaremos viajando".

Creció con la "americana"

La carrera de Andrea Alfaro no sorprende, siempre fue una acérrima amante del básquet. "Desde muy chica siempre fui muy apasionada por este deporte, estaba todo el tiempo entrenando, muchas personas que me conocían me decían "vos vivís con la pelota pegada bajo el brazo"", contó a modo de anécdota.

Eso sí, siempre soñó con ser una jugadora profesional, "no sé si me veía pero si era algo que quería, deseaba, veía que podía y sabía que podía dar mucho más, nunca me conformé y aún sé que todavía no llegué a mi techo", destacó agregando que "sé que puedo más con entrenamiento y mucha constancia podés lograr lo que quieras".

Alfaro sabe que trabajando se puede, pero va por una materia pendiente, "tengo muchas ganas de poder conseguir una plaza afuera, alguna vez conseguí una beca para irme a Estados Unidos pero por tema monetario no pude, pero si puedo conseguir un buen manáger me puedo ir a donde quiera y sobre todo ahora con una Liga Nacional es mucho más sencillo", opinó.

Andrea donde jugó se destacó, ya sea en Atlético Gorriti, como en la Selección Jujeña logrando importantes puestos durante la etapa de los Juegos Trasandinos, luego en la Asociación Jujeña de Básquet femenino pasando a desempeñarse como refuerzo de Salta, Catamarca. Ya por razones de estudios se fue a Córdoba y allí también se desempeñó en clubes importantes, hasta visitó la camiseta de la selección de esa provincia, sin embargo, su máximo logro hasta el momento es haber festejado la Liga Nacional con Quimsa.