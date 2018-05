¿Cuál es la perspectiva con la que el ministerio que usted conduce lleva adelante la aplicación de las políticas sociales?

En primer lugar, es un cambio de paradigma, nos ocupamos del desarrollo de las personas a través de políticas públicas que cumplen con las leyes y acuerdos internacionales que implementan el sistema de protección integral de Derechos Humanos, la calidad de vida personal y comunitaria y el ejercicio de la ciudadanía plena. Este es un camino que a través del empoderamiento busca la transformación de las personas y través de ello el resultado es el desarrollo social. Trabajamos en un proceso de autonomía progresiva y recuperación de la autoestima. Entendemos que, por muchísimo tiempo, bajo un modelo de estado de bienestar, muchas personas fueron objeto de un modelo clientelar que las hacía que de alguna manera dependientes del estado. Lo que nosotros hacemos es brindar herramientas para el desarrollo de las personas. Trabajamos en el desarrollo integral de las personas asistiéndolas en situación de vulnerabilidad, que no es lo mismo que generar el asistencialismo que es una cuestión permanente en donde la persona anula sus habilidades y posibilidades y depende de un agente de gobierno que le da o le quita lo que le corresponde por derecho.

En los últimos días hubo cuestionamientos hacia el sistema de asistencia nutricional, nos podría contar ¿cuántos hogares reciben alimentos?, ¿cómo funciona el sistema?

La asistencia nutricional se enmarca en una política pública que responde al cumplimiento de una ley provincial y a estándares internacionales que consideran a la alimentación un derecho humano. Por eso el Plan Social Nutricional Provincial se conforma por tres programas, uno de ellos es el de "Educación nutricional" que es para toda la comunidad y busca crear conciencia de tener hábitos nutricionales saludables y seguros. Por otro lado, el programa de asistencia alimentaria a los hogares en situación de vulnerabilidad económica y alimentaria que se llama "Comer en casa", porque justamente en contraposición a lo que plantea el clientelismo, entendemos que estas personas tienen el derecho a comer en familia. Los niños y las niñas tienen el derecho a comer en sus casas, en un momento en el que se recupere el diálogo familiar y se fortalezcan los vínculos. Los que están a cargo de los niños y niñas fueron desplazados del rol que les corresponde y por eso nosotros queremos fortalecer a la familia.

Por otro lado, pronto vamos a lanzar un programa de "Huertas y granjas escolares y comunitarias", es un programa que les permitirá a comedores escolares y a la comunidad que tenga interés y el espacio para desarrollarlo, contar con los insumos para una huerta y granja.

¿Cómo funcionan los comedores escolares?, ¿qué recursos se les asignan y cómo se componen las dietas?

En caso de que los niños concurran a escuelas y tengan doble jornada o asistan a escuelas albergues y en los lugares donde la situación socioeconómica es más complicada, tienen la asistencia de comedores escolares a través del programa de "Nutrición Escolar", donde los niños reciben las dietas acordes a su edad de desarrollo. Son más de 55 mil niños los que acceden a este beneficio en 393 escuelas de toda la provincia. Además de que todas las escuelas públicas de nivel primario y algunas de nivel secundario, alrededor de 159 mil niños de 602 escuelas reciben el refuerzo nutricional diario de leche y sus derivados en meriendas y desayunos. Entendemos que el consumo de calcio es importante para el desarrollo de la niñez y para mejorar su desempeño escolar.

¿Quiénes gestionan los insumos

para los comedores escolares?

Por una decisión que tomó el gobernador y que comparto plenamente, se definió que este programa de "Nutrición Escolar" se incorpore al Plan Social Nutricional Provincial, lo que permite que nosotros nos hagamos cargo de la asistencia alimentaria y nutricional y los docentes a su labor pedagógica. Los insumos se obtienen priorizando el compre local e incorporando productores locales. Esto significó un proceso de transformación, un camino que no es fácil porque todos tenemos que ir aprendiendo los procesos administrativos. Hay que imaginar que un productor local informal se convierte en un productor formal y proveedor del Estado. Este proceso se está regularizando y cada vez vamos aceitando más este mecanismo. El producto que se compra es el que se necesita sin depender del monto que esto signifique. No hay un monto fijo por niño que asiste al comedor escolar, se trata de proveer la dieta que los niños necesitan de acuerdo a su edad para su desarrollo, si el precio aumenta nosotros no modificamos la dieta. Sobre este tema, es de público conocimiento que estamos teniendo dificultades financieras que las vamos resolviendo con el acuerdo y el acompañamiento de los proveedores. También es bueno decir que pese a que han tenido complicaciones en ningún momento han dejado de proveer a las escuelas.

La quinoa fue incorporada al esquema alimentario como un producto de compre local que es muy bueno para la salud y la nutrición.

Otro sector de la población en situación crítica que demanda alimentación son las personas en situación de calle, ¿brindan asistencia a estas personas?

Sí, tenemos un proyecto que iniciamos a principio de la gestión a partir de la Dirección Provincial de Adultos Mayores, se denomina "Puente", que consiste en la coordinación de un grupo de personas, entre ellos muchas voluntarias y voluntarios, que salen a la calle a brindar asistencia alimentaria con alto valor calórico, todos los días de la semana, los 365 días del año, sin olvidar fiestas de fin de año. Se entregan frazadas y abrigo.

Pero fundamentalmente se logra un vínculo. Tengo que destacar el trabajo de Marina Ibáñez que es quien lidera este proyecto y logra una relación tan cercana con las personas en situación de calle y genera el diálogo y los invita a salir de la calle y acudir al refugio. Ir a un refugio no sólo significa tener una cama y un abrigo caliente, sino acceder al baño, tener higiene personal, no estar en contacto con sustancias adictivas e iniciar un proceso de recuperación. Hace dos años comenzamos repartiendo más de cien raciones, hoy hay más de 60 personas que han cruzado el "Puente" y están en proceso de recuperación. 47 de ellos se reintegraron con sus familias, algunos eran de afuera, de Rosario, Santa Fe y Bolivia. Otros consiguieron trabajo y alquilaron una pieza. En una población muy fluctuante. El trabajo diario se articula con organizaciones civiles, que hacen un excelente trabajo, pero hay que aclarar que hay una política pública establecida con continuidad que se aplica todos los 365 días del año.

