Barrio sampedreño lleva 3 días sin agua

La rotura de una cañería, el viernes último, dejó sin agua a todo el barrio Salvador Mazza de la ciudad de San Pedro, generando una serie de inconvenientes que derivaron en un profundo malestar de las familias que viven en este sector y que reclaman una ayuda urgente de la empresa prestadora del servicio.

Todo comenzó el fin de semana, cuando debido al notable deterioro se produjo la rotura de una cañería (válvula de retención) que produjo el corte total del suministro de agua.

A medida que transcurrían las horas, al no haber una solución, comenzó el desfile de personas que con sus baldes, botellas, bidones y otros elementos salían de los pasillos del barrio a buscar el agua.

Algunos llegaban hasta la cisterna ubicada frente a la bomba para llenar sus envases, mientras que los más alejados de ese sector cruzaban avenida Siria hacia la plaza de la Memoria, donde conectaron una manguera a una canilla para poder llevar un poco de agua a sus familias. Esa particular peregrinación se pudo observar todo el fin de semana. "Si no hacemos esto no tenemos agua ni para tomar", dijo una vecina que aseguró que lamentablemente eso es moneda corriente en el barrio.

"Si no se rompe la cañería, se quema la bomba. Siempre pasa algo que nos deja sin agua por varios días. Lo peor de todo es que al no haber un consorcio bien conformado cuando hay que poner dinero para arreglar algo, se niegan a hacerlo, las soluciones demoran en llegar, o peor aún, nunca llegan", advirtieron.

Un vecino comentó a El Tribuno que reparar la válvula de retención tiene un costo, aproximado, de $ 3.000. A pesar de que ya pasaron tres días del corte, todavía no han podido reunir a los vecinos para juntar la plata, ya que muchos argumentan que no tienen dinero.

Por esa razón, como un pedido desesperado, los vecinos esperan que las autoridades de Agua Potable puedan ayudarlos a resolver ese inconveniente.