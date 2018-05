Hoy comienza el Primer Festival de Arte Político en Jujuy

Hoy comienza en nuestra ciudad el Primer Festival de Arte Político, organizado por la Fundación La Mar en Coche y Circo Cromático, de manera autogestiva.

Consiste en la realización de una mesa panel con artistas que vienen trabajando en este sentido, un seminario para artistas, y producciones artísticas.

Conversamos con Fabiola Quintos (de La Mar) y Martín Mendoza (de Circo Cromático), que dieron detalles de esta iniciativa. Todas las actividades se hacen “a la gorra” (aporte económico a consideración de los asistentes).

Quintos expresó que la idea de este festival surge de la “necesidad de empezar a mirarnos un poco más, de pensar nuestras producciones, desde dónde las hacemos, cómo las hacemos, y pensar que el teatro y arte son herramientas de comunicación y transformación. Desde ese lugar empezamos a idear este encuentro-festival que llamamos Arte Urgente”.

El concepto de “arte urgente” tiene que ver, según comentan los organizadores, con la idea de que tiene que ser inmediato, ahora, es decir la necesidad de decir cosas que no pueden esperar mucho tiempo porque están pasando ahora. “Es tomar conciencia que con lo que hacemos desde el arte, mostrando algo de lo que debemos estar seguro, estamos tomando posición ideológica, porque estamos convencidos que el teatro es político aunque no sea militante”, expresa Quintos.

La actriz y directora también comentó que desde que se publicó la propuesta, hubo muy buena recepción de los artistas, “porque hay una necesidad de querer decir algo ahora, sin que pase más tiempo, que no se puede decir a viva voz en cualquier ámbito, porque hay muchos ’cuidados’ que no dejan que algunas cosas salgan a la luz. En este ámbito sin apoyos oficiales, no tenemos condicionantes de nada”.

Las actividades

Hoy, comienza el festival con una mesa panel de artistas, que se realizará a las 20 en la Escuela Provincial de Teatro “Tito Guerra” (avenida Urquiza esquina Puente Otero), que está destinada sobre todo a los alumnos de la institución pero es abierta al público en general. Participan de esta propuesta Quelo Basualdo del MTO (Movimiento Teatro del Oprimido) de Tilcara, el grupo La Revuelta Teatro, la artista plástica Camila Daniela Armella, el diseñador Ariel Monterrubianesi y representantes de la Feria Feminista “El Jardín de las Presentes”. La moderación de esta mesa estará a cargo de la actriz y docente Flavia Molina.

Mañana, el festival continúa con el dictado del Seminario “Arte, Teatro y Política”, a cargo del docente tucumano, especialmente invitado para esta ocasión, Mariano Quiroga. Está destinado a artistas en general, alumnos del profesorado y público interesado. Se desarrollará de 17 a 22 en las instalaciones del Profesorado de Artes en Teatro (ubicado en avenida Bolivia al 1600).

Los interesados pueden buscar en Facebook la página del seminario como Arte, Teatro y Política, donde se encuentra la bibliografía que pueden ir leyendo.

Producciones

Desde el jueves hasta el sábado se presentarán las producciones de artistas convocados de distintas disciplinas, en La Mar en Coche (Puna 173, Barrio San Pedrito).

El jueves a las 20 se presentará en la antesala, producciones de Artistas en lucha (AEL) y Wayruro Comunicación Popular. Y luego una presentación literaria de Adrián Témer, “El Viaje”, y la propuesta musical de Eugenia Mur, “Mi causa es mi hogar”.

El viernes, la jornada comenzará a la misma hora con una antesala que tiene como protagonista a la actriz Noemí Salerno haciendo “La Verdad”. La danza llega a este festival con “Lado B”, presentación de Fernanda Domínguez Uzqueda; y las artes plásticas con la producción “Polo” de Abel Mamaní.

Finalmente, el sábado a las 20, el grupo de teatro ADN presentará “En tu mirada (eso que callas)”. Continuará con una intervención feminista colectiva, y la obra “Dicen que dicen” a cargo de Quelo Basualdo.

El cierre será con “Almas rojas” del Grupo Senda, y “El amor es revolucionario” con la participación de varios artistas.

“Lo que le planteamos a los artistas para que traigan sus producciones fue que sea un ’grito artístico’ sobre algo que tengan ganas de decir ahora, sobre Jujuy”, comentó Quintos, quien también comentó que después de cada una de las producciones, Mariano Quiroga dirigirá un espacio de debate y conversatorio.

Sobre Mariano Quiroga



El invitado para dictar el Seminario “Arte, Teatro y Política” es el profesor de teatro tucumano, Mariano Quiroga. Ejerce la docencia en distintos ámbitos y niveles educativos formales y no formales.

Se capacitó con Oscar Quiroga en talleres de libre formación y estudió en las Universidades de Artes y Filosofía y Letras en Tucumán, obteniendo los títulos de Actor, Profesor de Teatro y Especialista en Comunicación para el Desarrollo.

Es Docente de Teatro en la Facultad de Artes de la UNT (Universidad Nacional de Tucumán) y enseña Teatro Como Herramienta Didáctica y Juego y Actividad Lúdica en el nivel superior no universitario en institución privada.

Realizó asistencias técnicas en instituciones varias y trabajó con varios grupos en situación problemática: cárcel, adicciones, prostitución y transgénero, mujeres, estudiantes, militantes y salud mental.