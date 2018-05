El salario mínimo en la Argentina "cayó" 34,8% en los últimos dos años y medio

Según el informe semanal del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV, Argentina descendió de la primera a la cuarta posición en el ranking regional de salarios mínimos en dólares.

En variaciones porcentuales, se trata de una baja del 34,8% en el salario mínimo local medido en moneda dura, en dos años y medio. Considerando sólo el último año, el retroceso es del 27%.

"Buena parte de este fenómeno se explica por la brusca devaluación", apunta el informe económico, y subraya luego que nuestro país fue el segundo que más desvalorizó su moneda (-22,4%), sólo detrás de Venezuela, en el último mes.

Uruguay (U$S 452) queda en la primera posición en el ranking regional de los salarios mínimos, mientras que Chile (U$S 443) lo secunda y Ecuador (U$S 386) se ubica tercero. Argentina (U$S 384) quedó más cerca de países como Paraguay (U$S 366) y Bolivia (U$S 298).