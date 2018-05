Las reacciones de los que se quedaron afuera de las lista de 23 de Sampaoli

Dolor, esperanza, indiferencia y resignación. Esto es algo de lo que se vio en las redes sociales de algunos de los 12 que estaban entre los 35 y no superaron el último corte.

Apenas se conoció la lista de 23 jugadores que presentó Jorge Sampaoli para el Mundial de Rusia 2018, varios de los 12 excluidos comenzaron a expresarse en las redes sociales. Algunos con muestras de apoyo para los elegidos y otros con indiferencia.

Entre los arqueros y defenores, Nahuel Guzmán, Germán Pezzella y Ramiro Funes Mori no se expresaron sobre su exclusión. Guido Pizarro, que sólo tiene Twitter, tampoco hizo alusión pese a que para muchos era número puesto. Pablo Pérez también eligió el silencio.

Leandro Paredes fue uno de los primeros en contar su sensación. “Me duele el alma de no poder hacerlo pero sé que mi familia y mis amigos me van a dar la fuerza que hoy necesito para no bajar los brazos”, dijo.

Enzo Pérez posteó una foto del entrenamiento en su River.

Rodrigo Battaglia, una de las sorpresas de los 35, retuiteó el mensaje de uno de los sponsors de la Selección que lo mencionó en Twitter.

¿Diego Perotti? Retuiteó un video de su última actuación en la Roma.

El que no se expresó es Mauro Icardi. Quien sí lo hizo fue Wanda Nara (su mujer, la madre de sus hijos, su representante y principal promotora) quien se encargó de demostrar que nada le importaba. Asado, fernet, cumbia y canto con su marido y el defensor Lisandro López -quien hace cuatro años se quedaba afuera de la lista de Sabella para Brasil 2014- en el primer día de unas largas vacaciones.

El que merece un párrafo aparte es Ricardo Centurión. El otro de Racing era número puesto para gran parte del periodismo pero, en medio de una ola de diversos rumores que justifican su exclusión, quedó afuera cuando todo hacía indicar que iba. Cuando el trascendido tomaba cuerpo, salió a tuitear.

Rendirse jamás 💪🏼 pic.twitter.com/7eJXBRHUOS — riki centurion 22 (@rickcenturion) May 21, 2018

Después, una vez que se confirmó que quedaba afuera en el corte, disparó una foto suya en Instagram Stories con un escrito que deja mucha tela para cortar.

El enojo de Ricardo Centurión en Instagram

Se esperan las reacciones de los que aún no se expresaron. O quizás ya dieron vuelta la página y estarán como un hincha más. O de vacaciones tratando de olvidar que, como dijo Valdano, “se ahogaron en la orilla”.