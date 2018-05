"Las pequeñas empresas se están endeudando para poder sostenerse"

Es vicepresidente de la Unión de Empresarios de Jujuy y vicepresidente segundo de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came), desde donde está impulsando proyectos para el sector NOA y NEA. Explicó que las tarifas afectan a las pymes, y que desde Came presentaron un proyecto para reducir los montos. Dijo que impactan en la productividad y muchos están endeudándose para sostener las pymes

-¿Cómo está afectando el incremento tarifario a las pymes?

-Sabemos que el desfasaje tarifario en la República Argentina es un tema serio, histórico y que tenemos que corregir. Pero dentro de la composición de la tarifa uno de los grandes rubros que le dan gran engrose a este valor son los impuestos nacionales. Hasta el mismo presidente de la Nación ha pedido una reducción de estos tres impuestos nacional, provincial y municipal. Estamos trabajando en eso y ya hemos hecho pedidos concretos fundamentalmente al poder nacional porque la Came es nuestro vínculo nacional.

-¿En esta acción que han presentado cómo detallan el impacto producido en el sector?

-En general el grado de impacto ronda entre el 35 y el 40% de lo que significa una factura de luz, y estamos pidiendo las reducciones, que se pueda llegar al 50%. El resto de la composición de la factura es 30% de consumo y 40% de transporte en las provincias del NOA y NEA. Estamos trabajando en forma concreta en tarifas pero también hemos hecho manifestaciones. Por ejemplo en Ingresos Brutos cuando el presidente les permitió elevar del 3 al 5%, la primera en elevarla fue Salta. Se que la provincia de Jujuy no está en ese ánimo, sino realmente impactaría en la estructura porque el de Ingresos Brutos es el más sanguinario que tenemos que pagar. Sobre eso hemos hecho presentaciones concretas a los gobernadores para que se disminuyan esos costos para los empresarios.

-¿Qué implicancias tiene este costo? -Es un costo directo porque no tenés crédito de nada. Es más, hemos propuesto un IVA provincial, así como está el del 21% propusimos un IVA provincial para que se pueda generar un crédito. En el caso de la eliminación del Decreto 814, que es una diminución que llegó al 75% de los aportes y contribuciones que el gobierno de Kirchner lo bajó, en el caso de las provincias del NOA al 10,7% y 9,4% y esto se eliminó, hoy se paga el 100% y se está pidiendo volver a este concepto de aportes y contribuciones diferenciales que le daría un respaldo al empleo, más allá de que las empresas pymes son unas de las que más protegen el empleo. Es muy complicado poder apartarse de un determinado empleado no solo por su costo sino por la formación de esa persona, y volver a adaptarlo a los procesos productivos que tiene una determinada pyme. Una pyme no tiene capacidad de poder formar y adaptar a las reglas de juego y protocolos de las empresas. Es una de las cosas que llevamos adelante para proteger en esto tiempos complejos la disminución del comercio minorista. Es una situación que no es de los últimos dos años sino que llevamos hace seis años. La implementación del "Ahora 12 " del 2015 fue un plan que venía para volver a movilizar el mercado interno, y se venía de dos años para potencializar la economía. Al día de hoy hemos tenido puntuales momentos que ha dado resultado positivo, pero siempre seguimos en un 2,5 y 2,7 abajo.

-¿Esta situación cómo la perciben desde la Unión de Empresarios, hay cierres o bajas de productividad? -La productividad está afectada, eso no lo podemos negar, las estructuras de costos están resentidas por estos cambios permanentes en tarifas o en modificaciones de impuestos, el 814 impacta mucho sobre las estructuras de costos. Pero las empresas se están endeudando para poder sostenerse hasta que llegue un alivio concreto, que no lo estamos visualizando todavía, y tenemos que buscar medidas como este proyecto que estamos apoyando de financiamiento productivo. Es un tema que debemos tratar, la ley de financiamiento de todo el país, y tenemos que debatir si no tenemos crédito, financiamiento para la expansión de las empresas no vamos a tener oportunidad concreta de desarrollar nuestras economías regionales. Cuando nos presentamos en Came con la lista que ganamos que llamamos "Came sos vos, fuerza federal" uno de los conceptos era volver a darle al interior esa riqueza perdida. Es que el 85% de la riqueza de la república se encuentra en dos provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces esto es a través de crédito que realmente sea accesible y no con las tasas que tenemos, y que podamos desarrollar cada una de estas regiones y hacer que vuelva esa gente que ha desarrollado un éxodo desde el interior hacia el gran conurbano de la provincia de Buenos Aires. Esto de la única forma que se corrige es dando oportunidades de desarrollo a estas economías regionales.

-¿Dentro de este marco cómo están las pymes respecto a la Ley de promoción de inversiones y empleo, con las facilidades para afrontar el empleo y otras a nivel provincial? -Creo que todavía se sigue buscando el fondeo de ésta importante ley. Para mí es una muy importante ley que todavía se mantiene a nivel de expectativa que va a funcionar cuando se tenga los fondos para garantizar que se puedan dar estos créditos fiscales o este dinero que establece este régimen. Lo que hay que decirle a los gobiernos, los de ahora, los que vengan y que fueron, es que están preocupados por el "empleo" y yo los corregiría, no hay que buscar empleo sino generación de pequeños emprendedores, de pequeñas y medianas empresas en cada una de nuestras regiones, para que éstas sean las generadoras del empleo, como una segunda parte. Pero si no hay generación de empleo, formal y hasta informal como inicio de una actividad hacia la formalidad (como tenemos a Jujuy de un 55% de la economía en esa situación) y que a través de eso podamos pasarlos a la formalidad, vamos a ser generadores de empleo. Cada mil personas en la República Argentina sólo tenemos 27 pymes cada 1000 habitantes, cuando en Chile o Perú, tenemos 70 cada 1000 habitantes. Entonces hay que empezar desde la raíz del problema, el empleo es la rama, y la raíz estimular a un pueblo mediante medidas concretas para la generación de pequeñas y medianas empresas.

-¿Hay distintas políticas vigentes, qué es lo que faltaría para lograrlo? -Veo que se habla de financiamiento pero no veo que se termine de bajar esos dineros. En la Unión de Empresarios tenemos una incubadora de empresas que viene como a media máquina porque justamente lo que está faltando es ese fondeo que se necesita, que sea concreto, ágil y dinámico; pero ahora tenemos otro problema: las tasas que entran en una competencia con el dólar. Hay una situación conflictiva que necesita decisión política hacia donde queremos llevar ese barco. Hay que seguir insistiendo en presión tributaria, laboral y de la ley de financiamiento productivo, no estoy muy empapado, pero necesitamos un sistema financiero que le sea últil a la Argentina. Hace 35 años la Argentina tomaba un 20% de lo que ahora toma y era bajo, hoy es 20% menor la toma de financiamiento y es porque no se dan condiciones, y si se llega a tener todo caduca en determinado banco que tiene que otorgar y el financiamiento no existe porque no hay fondos. Si no se habla de esto en forma seria, además de la presión tributaria y laboral, que haya condiciones y reglas de juego para aquel que quiera emprender y generar empleo, hay que hablar de un sistema financiero macabro.

-En la práctica es difícil crear un emprendimiento, ¿hay barreras de financiamiento y burocracia? -Sí, pasa no solo por decisiones nacionales sino provinciales y municipales. Se ha avanzó en Control Comercial para la habilitación de locales comerciales, pero necesitamos que se agilice y se disminuya la cantidad de burocracia. Tenemos entre 75 y 80 trámites entre nacionales, provinciales y municipales que tenemos que reducir. Para eso estamos trabajando en un proyecto de "ventanilla única" con esta gestión en Came que vamos a acelerar, porque podemos gestionar y tienen que decidir los gobernantes.

-Ser elegido para integrar la Came, ¿qué significación tiene?

-Soy miembro de Came gracias a la Unión de Empresarios de Jujuy desde hace ocho años. En los últimos meses un grupo federal de dirigentes de Came nos propusimos armar una lista para presentarnos y de los cargos sólo uno no ganamos. Es un orgullo haber ganado con el 80% de los votos de todos los consejeros. Tiene que ver con la participación activa y la gran actividad que hemos llevado desde la Unión de Empresarios de Jujuy bajando cursos, eventos, actividades de gremial empresaria, el plan de 12 cuotas sin intereses y los centros comerciales abiertos que desarrollamos en esta capital jujeña. El hecho de haber generado los sectores de la Unión de Empresarios de Jujuy, industria, economías regionales, turismo y comercio. A veces la asocian a que somos de comercio y no es así, es de toda la actividad productiva, encarado hacia el concepto pyme.