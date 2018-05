La campaña de castración masiva de perros y gatos que lleva adelante la comuna apunta a prevenir la reproducción irrestricta y promover la tenencia responsable de mascotas.

Por la gran cantidad de animales estiman que para la campaña se utilizarán unas 80 mil dosis de vacunas antirrábicas.

La campaña está a cargo de la Dirección de Zoonosis de la comuna, en un trabajo conjunto con los diferentes centros vecinales de la ciudad. La castración tiene un costo mínimo de cien pesos para cubrir gastos de material descartable, según se informó.

En ese sentido, el director de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Ricardo Hueda, señaló que "hay que disminuir de forma notable el número de animales sueltos en las calles y si estos no están castrados, tienen crías, van quedando abandonados en la calle y generan un problema en la comunidad".

"Los animales se reproducen de una manera irrestricta y hace que la transmisión de enfermedades o episodios de mordeduras sean una constante".

Se ha concretado con diferentes centros vecinales de la ciudad la concurrencia del quirófano móvil para llevar adelante la campaña masiva de castración de mascotas, comenzando por el de las 560 Viviendas de San Pedrito.

Al respecto, la presidenta de esa entidad intermedia, María Poma, expresó que en "el sector hay un gran número de animales en la calle y esta campaña que está llevando la Municipalidad ayuda a que estos animales no se reproduzcan".

Esterilizar a los animales

En junio se inicia la campaña de vacunación antirrábica y ante la cantidad de perros, se estima que la Dirección de Zoonosis deberá tener unas 80 mil dosis de vacunas, porque la población de perros y gatos, a pesar de las campañas de castración, no baja.

A esta altura, a pesar que se superan las 500 castraciones mensuales, hay vecinos que no cuentan con los 100 pesos para aportar a la operación, y otros directamente se niegan a castrar los animales.

"Estamos al borde, si bien no estamos en una zona altamente productiva como es Abra Pampa, donde en una jornada hicimos siete operaciones. La gente no conoce la operación y no la quiere hacer. Falta la reglamentación provincial que obligue a la gente a pensar y esterilizar a los animales. Hay perros abandonados en todas partes, y eso es altamente peligroso para la población" por el riesgo de la rabia, una enfermedad que es mortal en el 100% de los casos, tanto en humanos como animal

