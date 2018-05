Continúa ciclo "Jueves de teatro en Abra Pampa"

La segunda obra de teatro en el ciclo de los “Jueves de Teatro” llegó de la mano del Polimodal Nº 7 de Santa Catalina, institución que se animó a participar por primera vez en el teatro abrapampeño y así lo hizo días atrás presentando su obra basada en el tesoro del pueblo Shullpa de la cultura Kolla e Inca denominada “Dicen que...!.

“Esta obra fue basada en mitos y leyendas del lugar y los chicos encontraron en esta historia la posibilidad de poder atrapar al público y poder dar a conocer una historia del lugar”, comentó Mercedes Tapia, quien ocupa el cargo de preceptora en la institución educativa y que colaboró con los chicos ya que es profesora de teatro, según explicó a nuestro medio. En la obra, la encargada del guión fue Mabel Mamaní, docente del Polimodal. Tan solo seis chicos pertenecientes al quinto año de dicho colegio pusieron en escena su proyecto artístico. “Desde hace un mes que nos venimos preparando para poder presentar esta obra”, explicó Aylén Farfán, delegada del curso y además reina de los estudiantes por Santa Catalina.

Consultados sobre su participación en los “Jueves de teatro”, dijeron que la idea ya venía desde el año pasado y este año pusieron en marcha dicho proyecto donde se contó con la colaboración de casi todo el establecimiento educativo, como así también los padres de familia.

Sobre la obra

Un grupo de chicos se encuentran como todos los días para hacer su tarea escolar, pero esta vez debían investigar sobre Los Shullpas (personas de estatura pequeña con un tamaño aproximado entre 1,15 a 1,10 centímetros de alto con cráneos alargados, que habitaban la zona andina, y poseían conocimiento en cerámica, tejido, agricultura y ganadería, sin embargo no conocían el sol “Inti”, por lo que vivían en la oscuridad y la luna era su única compañía), que pertenecen a la Cultura Kolla e Inca, por lo que recurren en busca de la ayuda de un abuelo del pueblo. Al recibir la noticia el abuelo se sorprende sobre lo que querían saber los chicos, el abuelo con mucho cuidado despliega algo de información pero les recomiendan que no deben ir al lugar y ni alzar sus pertenencias, pues quienes lo hicieron hasta perdieron la vida. Con la intriga en cada uno de los chicos, deciden no acatar la orden del abuelo y planean una caminata hasta el lugar donde habitaban los Shullpas, no fue nada fácil pues debían recorrer muchos kilómetros, incluso durmieron en los cerros donde residían los propios Shullpas, cada uno de ellos eran consientes que no debían alzar nada en lo absoluto de ese lugar, pero uno de ellos hizo caso omiso y se guardó una piedra que brillaba sin que sus demás compañeros lo vieran.

Ya de regreso en su pueblo, se volvieron a juntar para finalizar el trabajo de investigación de los Shullpas, es así que se reúnen en una casa y al querer ver las fotos que habían tomado con su celular para ilustrar la tarea no se encontraba ninguna, un hecho muy llamativo. Un ruido raro cuando estaban reunidos en grupo en la casa de sus compañeros asustan a los demás dejando solo al su compañero en su casa. Al dormir en la noche, las almas o espíritus de los Shullpas invadieron la cama de este chico que se había traído la piedra brillante despertando de un grito y en llanto. Al reencontrarse con sus compañeros, confesó lo que había sustraído, entonces deciden volver a la casa del abuelo al que confiesan todo. El abuelo alarmado y luego de recriminarles por sus actos de desobediencia les cura llamado el ánimo a todos los chicos que habían ido al pueblo de los Shullpas.

Así finaliza la obra con el mensaje del abuelo, de poder respetar los lugares sagrados, respetar las costumbres, no olvidar a los antepasados y no desobedecer los conocimientos de los abuelos.