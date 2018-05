Trump dijo que podría sufrir un retraso la cumbre con Kim

El presidente norteamericano recibió en la Casa Blanca a su par de Corea del Sur, quien es mediador. Habían anunciado que la cumbre se celebraría el 12 de junio en Singapur, pero no quiso dar más detalles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sumó ayer más dudas sobre su esperada cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong-un, al advertir que "podría no tener lugar" en su fecha prevista del 12 de junio, sino "quizás más tarde".

"Puede que no salga adelante lo del 12 de junio", dijo Trump a periodistas al recibir en la Casa Blanca al presidente surcoreano, Moon Jae-in, para hablar sobre la cumbre, que sería la primera entre los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte.

"Veremos lo que pasa. Hay ciertas condiciones que queremos que se produzcan. Creo que conseguiremos esas condiciones. Y si no, no tendremos la reunión", agregó el mandatario republicano, sentado junto a su par surcoreano.

Trump, que este mes anunció que la cumbre se celebraría el 12 de junio en Singapur, no quiso detallar cuáles son esas condiciones y tampoco contestó a la pregunta de si estuvo hablando con Kim sobre el encuentro. En un tono relajado, el presidente estadounidense reconoció que hay "una posibilidad muy significativa" de que su cumbre con Kim no se realice el día previsto, pero que si no es en esa fecha, "quizá ocurra más tarde, quizá ocurra en un momento diferente". Trump aceptó en marzo una oferta de Corea del Norte de reunirse con Kim en medio de un deshielo entre las dos Coreas, cuyos líderes celebraron el mes pasado la tercera cumbre entre sus países desde su separación, en 1948.

Según Corea del Sur, que transmitió la invitación de Kim, el líder norcoreano se mostró abierto a discutir con Trump una desnuclearización de su país, que desde 2006 probó seis bombas atómicas. Trump dijo que una reciente visita de Kim a su par chino, Xi Jinping, podría haberle hecho cambiar de opinión sobre sus negociaciones con Estados Unidos, al asegurar que percibió "una diferencia" en él cuando volvió de ese viaje al gigante asiático. "Estoy muy decepcionado porque cuando Kim tuvo su segunda reunión con Xi hubo un cambio en su actitud, y eso no me gusta", sentenció el presidente estadounidense. "El presidente Xi es un gran jugador de póker", así que "quizás" tuvo algo que ver en el cambio de Kim, o "quizás no", apuntó. La reunión Kim-Trump es vista como un momento potencialmente crucial en décadas de esfuerzos por resolver la crisis por el programa nuclear de Corea del Norte, que está alcanzando la capacidad de atacar el territorio de Estados Unidos con misiles de largo alcance.

En riesgo el acuerdo de desnuclearización

Corea del Norte está impulsando el desmantelamiento, como había prometido y hoy inicia esa tarea.

La semana pasada, Corea del Norte aseguró que la celebración de la cumbre con Trump estaba en peligro debido a las presiones de la Casa Blanca para imponerle un modelo de desnuclearización “unilateral”.

Al día siguiente, Trump dio dos opciones al líder norcoreano: si llega a un acuerdo sobre desnuclearización con Estados Unidos, se garantizará su permanencia en el poder, pero si no lo hace, podría sufrir el mismo destino que el líder libio Muammar Kaddafii, que murió en 2011 tras ser derrocado con ayuda de la Otan.

Trump insinuó que Moon podría volver a reunirse con Kim tras su histórico encuentro del pasado 27 de abril, y dijo que si las negociaciones salen adelante, “Corea del Sur, China y Japón estarán dispuestos a ayudar” para “hacer que Corea del Norte sea grande”.

El gobierno norcoreano anunció que invitó a un grupo de periodistas extranjeros a cubrir, a partir de hoy, el desmantelamiento del sitio de pruebas nucleares del país, pero sin la participación previa de los medios de Corea del Sur. Los ocho periodistas surcoreanos fueron excluidos porque Pyongyang cortó el contacto de alto nivel con Seúl para protestar contra un ejercicio con el ejército estadounidense, una protesta que los medios de comunicación del Norte reiteraron, diciendo que el ruido de sables y el diálogo no se mezclan.

El gobierno surcoreano no tardó en reaccionar y calificó de “decepcionante” que los periodistas de su país no puedan visitar el Norte para atestiguar el desmantelamiento del recinto de pruebas nucleares de Punggye-ri, que comenzará hoy y terminará el viernes.