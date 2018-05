El Banco Central operó en el mercado de "dólar futuro"

El Banco Central (BCRA) le informó a la justicia federal que operó en el mercado de dólares a futuro, confirmaron hoy a Télam fuentes judiciales de los tribunales federales de Comodoro Py.

La consulta había sido formulada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 que juzgará a la ex presidenta Cristina Kirchner por supuestas irregularidades cometidas durante su gobierno con las operaciones de esa herramienta financiera.

"Se hace saber a ese tribunal que este organismo ha resuelto participar en mercados de operaciones de futuros en dólares norteamericanos", informó el BCRA a través de un oficio firmado por el gerente Administrativo Judicial, Julio Loader.

Desde la institución presidida por Federico Sturzenegger remitieron al TOF 1 copias del acta y de la resolución del directorio firmadas el 8 de mayo en relación a la decisión de operar con esa herramienta financiera.

Desde la entidad bancaria informaron, además, que las operaciones se llevaron a cabo a través del MAE (Mercado Abierto Electrónico) y del Rofex (Mercado a Términos de Rosario).

La disposición del TOF 1, para exigirle la información al BCRA, se había producido como respuesta a un requerimiento formulado por el abogado Carlos Beraldi, quien defiende a Cristina Kirchner en la causa en la que también será juzgado el ex ministro de Economía Axel Kicillof, entre otros.

En total son 15 los acusados que serán sometidos a juicio oral y público por supuesta defraudación al Estado a raíz de la venta de dólar futuro al final de la gestión del último gobierno kirchnerista.

"Los imputados sabían que su accionar, contrario a la normativa que debían respetar, implicaba un serio menoscabo al patrimonio público", y fue la ex presidenta quien "impartió las directivas", afirmó el fiscal Eduardo Taiano cuando le pidió al juez Claudio Bonadio que eleve la causa a juicio oral.

La denuncia que abrió la causa fue presentada el 20 de octubre del 2015 por los entonces jefes de bloque de Diputados del PRO, Federico Pinedo, y de la UCR, Mario Negri, en lo que fue el primer movimiento judicial del espacio Cambiemos, entre la primera y la segunda vuelta electoral para elegir presidente.

Los legisladores, asesorados por el ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay, sostenían que el BCRA vendía a 10 pesos algo que debía venderse a 15.

Aunque los diputados opositores no habían denunciado a la entonces presidenta, en febrero de 2016 Bonadio la acusó de haber aprobado operatoria que habría representado “una pérdida de 17.000 millones de dólares” a la institución monetaria, según constaba en la imputación.