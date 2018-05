Macri inauguró parque eólico en Bahía Blanca

El presidente Mauricio Macri afirmó hoy que es necesario "un Estado que acompañe y no que aplaste" y criticó al proyecto opositor de tarifas al plantear que "no se pueden proponer leyes que mágicamente retrotraen" valores "sin decir de dónde sale ese dinero".

"Necesitamos una política que sea seria y responsable, que no esconda en su proceder privilegios indebidos", reclamó Macri en el acto inaugural del parque eólico Corti en Bahía Blanca.

En ese marco, definió al Estado que "gasta más de lo que tiene" como una "mochila" que pesa sobre "cada argentino cuando se levanta a la mañana y sale a trabajar" y subrayó la importancia de "terminar con todos los privilegios que se esconden detrás de un Presupuesto Nacional".

"Tenemos que decir cómo vamos a dejar de gastar más de lo que tenemos desde el Estado, cómo vamos a terminar con todos los privilegios que se esconden detrás de un Presupuesto Nacional, porque el que se levanta a trabajar todos los días a las 6 de la mañana y toma el transporte público, no falta nunca y se esmera, no tiene ningún subsidio, y lo que pide es que lo dejen trabajar, que lo dejen progresar", aseveró el mandatario.

Además, en su discurso, insistió con que, con el trabajo conjunto, los argentinos "somos capaces de hacer grandes cosas", pero planteó que lo que se necesita es que "nos den espacio, que nos dejen elegir en libertad, dónde estudiar, dónde trabajar".

"Para eso, tenemos que sacar esa mochila, ese peso que tiene cada argentino cuando se levanta a la mañana y sale a trabajar, que es un Estado que gasta más de lo que tiene, que no se puede aguantar más", aseveró en su discurso durante la inauguración del parque eólico.

Allí, pidió el acompañamiento de todos los argentinos en la reafirmación de que el Gobierno se encuentra "en el camino correcto" y ayuda para que la dirigencia entienda que debe ser "responsable" de las cosas que se proponen, en alusión al proyecto opositor de tarifas, que cuenta con media sanción de Diputados y que ayer obtuvo dictamen de mayoría en el Senado, que será debatido en el recinto el miércoles próximo.

"No podemos proponer leyes que mágicamente retrotraen tarifas sin decir de dónde sale ese dinero, dinero que no tenemos", postuló el jefe de Estado, quien estuvo acompañado en el acto por el ministro de Energía, Juan José Aranguren.

En este sentido, indicó que "la energía tiene un valor" y remarcó que, en ese aspecto, no puede hacer "ninguna magia".

"Las tarifas representan lo que vale producir la energía. Si hubiese habido una alternativa para que esto funcionase sin que nadie pagase, hubiese sido el primero en llevarla adelante. Pero les dije desde el primer día que les iba a decir la verdad y que magia no hacía, y por eso estamos recomponiendo las tarifas", subrayó el Presidente.

Macri tuvo un párrafo elogioso para Aranguren, al felicitarlo porque el país está "produciendo más gas" y valorar que "eso va a permitir en algunos pocos años abastecernos y abastecer a los hermanos chilenos y a otros países de la región".

En ese marco, el mandatario también ponderó el desarrollo de la licitación de la obra del parque eólico, mientras lo escuchaba Marcelo Mindlin, titular de Pampa Energía, empresa a cargo del parque bahiense.

"Generamos el apoyo de empresarios locales, como Mindlin y Pampa, y de empresas de todo el mundo. Lo hicimos con reglas claras, hubo una sana competencia, ofertaron muchísimos más y lo hicieron a un precio de un tercio de lo que había cuando llegamos nosotros. Logramos tener mejores ofertas para que los argentinos tengamos acceso a la energía lo mas barato posible", sostuvo el Presidente, a quien también acompañó en el acto inaugural el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay.