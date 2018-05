El creador de Facebook se disculpó ante la Unión Europea

El fundador y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, volvió hoy a pedir disculpas por el rol de la red social en el escándalo que la involucra con la consultora política Cambridge Analytica, que fue "sólo la punta del iceberg" sobre el uso inadecuado de datos de usuarios, dijo el titular del Parlamento Europeo, ante el que compareció el empresario.

"Quedó claro en los últimos años que no hicimos lo suficiente para evitar que las herramientas que creamos también se utilicen para hacer daño", admitió Zuckerberg ante los líderes y el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani.

En marzo de este año, luego de que informes periodísticos revelaran el uso inadecuado de datos de usuarios de la plataforma por parte de la consultora británica Cambridge Analytica, Facebook reconoció que se vieron afectadas 87 millones de cuentas.

"No se debe repetir el escándalo de Cambridge Analytica" que "es sólo la punta del iceberg. Muchas plataformas digitales ya hicieron que recopilar y procesar nuestros datos sea su actividad principal. Un vistazo rápido a los precios de sus acciones es suficiente para ilustrar el enorme valor adjunto a los datos personales en la actualidad", señaló Tajani en una conferencia de prensa posterior a la declaración de Zuckerberg.

Precisamente Facebook obtuvo en los tres primeros meses de este año un beneficio neto de 4.988 millones de dólares, lo que representa un 63% más que en el mismo mismo período de 2017.

El CEO de la red social fue citado a declarar personalmente en la sede de la Comisión Europea, ubicada en Bruselas, para brindar explicaciones por la privacidad de los usuarios de Facebook ante los representantes de "500 millones de europeos", resaltó Tajani.

"Ya sea que se trate de noticias falsas, influencia extranjera en elecciones o que los desarrolladores realicen un uso indebido de la información, no tomamos una visión lo suficientemente amplia de nuestras responsabilidades", confesó el ejecutivo, cuyas declaraciones -con ofrecimientos de disculpas- no se diferenciaron demasiado de las que ya brindó ante el Congreso de Estados Unidos el mes pasado.

La metodología usada por la Eurocámara se diferenció de la del Congreso estadounidense, ya que los eurodiputados hicieron todas sus preguntas y luego el titular de la tecnológica las respondió. En Estados Unidos se uso el método de pregunta y respuesta inmediata.

"Desafortunadamente el formato del interrogatorio permitió al señor Zuckerberg seleccionar sus respuestas y no responder a cada punto individual", criticó Damian Collins, presidente del Comité de Medios Culturales y Deporte del Parlamento del Reino Unido.

En los 22 minutos que estuvo el ejecutivo ante los eurodiputados no respondió a las preguntas sobre si Facebook es un monopolio y cómo planea usar los datos de su app de mensajería, WhatsApp.

Tampoco contestó directamente las preguntas sobre los perfiles ocultos o si se deberían recopilar datos de usuarios que no pertenecen a Facebook.

No obstante, Tajani consideró que la presencia del presidente de la red social "sirvió para aclarar muchos asuntos y nos permitió asegurar compromisos detallados sobre el uso de nuestros datos personales".

Añadió que "muy acertadamente, el señor Zuckerberg se disculpó con los ciudadanos de la Unión Europea (UE). Esto representa el primer paso para restablecer la confianza".

Para el titular de la Eurocámara "el hecho de que accediera a venir aquí en persona ha enviado una señal clara de que nadie puede ignorar la posición de nuestra institución como regulador".

Tajani aprovechó para recordar que "dentro de dos días entrarán en vigor las nuevas reglas solicitadas por el Parlamento que impondrán sanciones por el uso indebido de nuestros datos personales. Espero que todos los operadores observen esas reglas al pie de la letra".

Resaltó además que "las plataformas deben responder por el contenido que publican, de la misma forma que cualquier otro editor".

Adelantó que "en las próximas semanas habrá una serie de audiencias con todas las partes interesadas" tras lo cual el Parlamento "explicará formas prácticas de evitar los riesgos de la manipulación del proceso democrático".

Zuckerberg indicó que su empresa "está comprometida con Europa", en el sentido que planifica contratar a 10.000 personas en 12 ciudades europeas hacia fines de 2018 para que trabajen en la protección de la seguridad de los usuarios.

El directivo prometió enviar respuestas por escrito sobre los temas que no contestó hoy en la Eurocámara.