Intentaron robar una mueblería pero terminaron detenidos

Dos delincuentes fueron detenidos por efectivos de la Seccional 32º de barrio Malvinas Argentinas, después de que fueran interceptados por los propietarios de una mueblería de calle Mejías donde minutos antes habían intentado robar.

La oportuna intervención del padre de Romina Chavarría permitió que dos bicipolicías que circulaban por el lugar realizando tareas de prevención demorara a dos malvivientes, mientras un tercero se daba a la fuga.

Los hechos

Alrededor de las 12 de ayer Romina Chavarría se encontraba en el local de Mejías al 500 junto a su pequeña hija de tres años cuando observó que un muchacho desde la vereda hacia una señas extrañas.

"Realmente tuve miedo y me asusté", dijo la mujer a El Tribuno de Jujuy, agregando que "solo atiné a levantar mi celular y salir a su encuentro en el momento en que ingresaba al local y después de observar todo preguntó por una cómoda".

"Tenía mucho miedo, pero aún así llamé a mi papá, quien en principio no entendía de qué le hablaba pero al ver ue yo no cortabade se dio cuenta de que algo no estaba bien", relató.

Eduardo Burgos, esposo de Romina, acotó que "lo llamó al papá porque él tiene la fábrica aquí cerca, en cambio yo estoy en San Pedrito, mucho más lejos". Romina Chavarría agregó que "afuera en la vereda del frente se pararon dos tipos con los que se hacía señas, mientras intentó robar una botella de whisky que tenía de adorno en un mueble", recordó. Continuó diciendo que "ahí me puse loca, la verdad que hice lo que no debía porque le dije que si lo quería lo tenía que pagar, aunque parezca mentira, lo dejó y se fue".

Ladrones detenidos

Cuando huían fueron interceptados por el padre de Romina y con el auxilio de la policía detenidos y reconocidos por una chica que pasaba, a quien le habían robado un celular.

Los ladrones fueron identificados como Vázquez y Navarro y serían conocidos arrebatadores de la zona. Fueron trasladados en un móvil a la seccional del barrio junto con elementos sospechosos.