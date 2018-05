Consejos para ahorrar gas en los hogares

Para ahorrar en el consumo diario en los hogares jujeños, y de todo el país, se propone un cambio en las rutinas en los manejos de los artefactos de gas, principalmente en el uso de la calefacción, que es crucial debido a que se lleva el 64% del gasto de gas.

La calefacción es la que más consumo de gas demanda. Se estima que el 60% del consumo hogareño es para ese artefacto.

En el uso de la calefacción, para lograr un gran aislamiento térmico conviene reducir el ingreso del frío exterior colocando burletes en todas las aberturas e instalar vidrios dobles en las ventanas.

La calefacción del hogar debe estar a una temperatura mínima (19§), para esto hay que controlarla con termómetros.

En caso de tener calefacción central, se recomienda cerrar o ajustar las llaves de los radiadores o ajustar el termostato de su caldera.

Es necesario apagar o bajar la calefacción a unos 15§ C de noche o cuando no hay nadie en el hogar. Recomiendan aprovechar el sol como una fuente de calor natural y bajar las persianas y cerrar las cortinas cuando no haya sol. No ventilar la vivienda más de diez minutos.

En la cocina, también se pueden impulsar hábitos que permitan ahorrar gas modificando hábitos y mecánica de cocción.

Se deben cocinar sólo recetas que impliquen poco tiempo de cocción. Utilizar más el microondas. Para calentar más rápido y consumir menos gas, tapar los recipientes y evitar que la llama asome por el borde inferior de los envases y así reducirá el consumo. Usar el horno en forma controlada, ya que consume el equivalente a tres hornallas. Una vez alcanzada la cocción de los alimentos apagar la hornalla. Si durante la cocción alcanza el punto de ebullición, disminuir la llama. Las pavas eléctricas son recomendables para calentar agua, porque calientan más rápido y se evita consumir gas.

En el uso de agua caliente en el baño, se recomiendan nunca dejar correr el agua caliente que no se utiliza, sobre todo en la ducha. La base del ahorro está en regular la temperatura del calefón para no tener que mezclar agua caliente con agua fría. El termotanque nunca por encima de los 60§ C. Es mejor aislar térmicamente el artefacto cuando está colocado fuera de la vivienda. La llama de los artefactos debe ser estable, silenciosa y de color azul intenso. Cualquier variación en estos parámetros puede indicar un mal funcionamiento. No obstruir ventilaciones o conductos de evacuación de combustión, mantenerlos limpios y regulados.