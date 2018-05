Educación inicial: advierten sobre un fuerte déficit de cobertura en sala de 3

Muchos estudios aseguran que cuanto más temprano comience la escolarización, mejor será el desempeño de los alumnos. Por ello, el jardín de infantes es el nivel que más crece en el sistema educativo argentino: incorporó 202.392 alumnos entre 2011 y 2016, lo que implica un incremento del 12,9%, por encima de la expansión de la secundaria que fue de 7%. Sin embargo, ese crecimiento es desigual y la mayor cantidad de alumnos están en el prescolar.

En números, la sala de 5 tiene 734.138 estudiantes, la sala de 4 tiene 100.000 alumnos menos y la sala de 3, casi medio millón de alumnos menos (294.001), revela el informe "El nivel inicial creció, pero la cobertura aún es deficiente", realizado por el Observatorio Argentinos por la Educación.

Los motivos están ligados a la obligatoriedad, la falta de infraestructura y de cargos docentes. "El déficit de cobertura entre las salas tiene que ver con una falta en la oferta Estatal. Todavía no hay jardines, salas y cargos suficientes para abastecer la demanda", advierte Ignacio Ibarzábal, director ejecutivo del observatorio en diálogo con ámbito.com y reconoce que al haber una sala no obligatoria, algunos padres deciden no enviar a los hijos a la escuela antes.

Según el estudio entre 2011 y 2016 la mayor expansión se dio en la sala de 4 que es obligatoria desde 2014 e incorporó 104.799 estudiantes. El preescolar ya representaba altos niveles de cobertura en el año 2011 y sumó 39.192 estudiantes. Cabe destacar que la educación desde los 5 años es obligatoria desde hace 25 años en nuestro país.

En ese mismo período se sumaron sólo 36.972 alumnos a la sala de 3, cuya obligatoriedad aún no fue aprobada por el Congreso, pese a la media sanción obtenida en 2016 en Diputados y que en los últimos dos discursos del presidente, Mauricio Macri, ante la Asamblea Legislativa reclamara a los legisladores su sanción definitiva.

Ante la consulta sobre si con la sanción de la ley la brecha acabaría, el especialista fue cauto al responder: "Podría achicarse, pero lo importante es que avancemos de una manera inteligente en aumentar la cobertura", explica. E insiste que "nada garantiza que aumentar la cobertura por si sola lleve a mejorar los niveles de educación".

Además defendió la escolarización desde los 3 al decir que cuando "hay una inserción temprana de los estudiantes, el desempeño tiende a mejorar". En esa línea recordó que según datos de las últimas pruebas Aprender el 69% de los estudiantes que asistieron desde la sala de 3 o antes, alcanzan niveles de desempeño satisfactorios en Lengua y un 39,1% en Matemática.

• Provincia por provincia

Los datos presentados por el Observatorio Argentinos por la Educación muestran que, si bien la matrícula de nivel inicial aumentó en todas las provincias, la expansión también fue muy desigual. Entre 2011 y 2016, el mayor crecimiento porcentual se dio en La Pampa con el 44,8% (3.831 estudiantes más). Le siguen Tucumán con el 35,1% (14.604 estudiantes) y Misiones con el 30,3% (11.490 estudiantes).

La provincia de Buenos Aires incorporó 55.952 estudiantes: una expansión del 8,3%, por debajo del promedio nacional (12,9%). La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvo un crecimiento porcentual similar (8,1%), equivalente a 9.319 alumnos. En Córdoba el crecimiento fue del 9,9% (11.721 alumnos).

Entre las provincias con menor crecimiento porcentual también se ubican San Luis con el 7,1% (1.144 alumnos), Santa Fe con un 7,5% (7.903 alumnos), Tierra del Fuego con un 7,6% (505 alumnos) y Catamarca con 7,7% (1.034 alumnos).

Sobre este desfasaje Ibarzábal advierte dos factores: por un lado que las provincias arrancaron de pisos diferentes en cuanto a la oferta que tenían en 2011. También destacó que hubo "políticas nacionales y provinciales sobre la ampliación de la oferta en jardines, en salas y en cargos docentes" que hicieron que en distritos la suba en la matricula roce el 45%.

FUENTE: AMBITO