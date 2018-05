La mitad de los estadios de Rusia se construyeron para este Mundial

La mitad exacta de los 12 estadios radicados en 11 ciudades de Rusia que serán presentados por este país

para la Copa del Mundo que comenzará el 14 de junio fueron construidos exclusivamente para este evento, entre ellos el de Nizhny Novgorod, donde Argentina afrontará su segundo compromiso por el Grupo D ante Croacia el jueves 21 del mes próximo.

Los seis estadios que fueron construidos para esta competencia son los de Saransk, Samara, Ekaterimburgo, Volgogrado, Rostov y el mencionado de Nizhny Novgorod.

El detalle de todos los estadios mundialistas se inicia con el de Spartak Moscú, donde justamente debutará el sábado 16 de junio el seleccionado argentino frente a Islandia.

El tercer y último partido de la fase de grupos lo jugará el seleccionado dirigido por Jorge Sampaoli y capitaneado por Lionel Messi el martes 26 de junio en San Petersburgo frente a Nigeria.

Estadios:



Nombre: Spartak Stadium Russia.

Ciudad: Moscú.

Capacidad: 43.298 espectadores.

Partidos que se jugarán:

Fase de grupos:

ARGENTINA vs Islandia.

Polonia vs Senegal.

Bélgica vs Túnez.

Serbia vs Brasil.

Octavos de final (H1 vs G2).

-----



Nombre: Luzhniki Stadium Moscow.

Ciudad: Moscú.

Capacidad: 81.000.

Partidos:

Fase de grupos:

Rusia vs Arabia Saudita.

Alemania vs México.

Portugal vs Marruecos.

Dinamarca vs Francia.

Octavos de final (B1 vs A2).

Semifinal y Final.

-----



Nombre: Russland Stadion Kazán.

Ciudad: Kazán.

Capacidad: 44.779.

Partidos:

Fase de grupos:

Francia vs Australia.

Irán vs España.

Polonia vs Colombia.

Corea del Sur vs Alemania.

Octavos de final (C1 vs D2).

-----



Nombre: Mordavia Arena (nuevo).

Ciudad: Saransk.

Capacidad: 44.442.

Partidos:

Fase de grupos:

Perú vs Dinamarca.

Colombia vs Japón.

Irán vs Portugal.

Panamá vs Túnez.

-----



Nombre: Samara Arena (nuevo).

Ciudad: Samara.

Capacidad: 44.807.

Partidos:

Fase de grupos:

Costa Rica vs Serbia.

Dinamarca vs Australia.

Uruguay vs Rusia.

Senegal vs Colombia.

Octavos de final (E1 vs F2).

Cuartos de final.

-----



Nombre: Yekaterinburg Ekaterimburgo Arena (nuevo).

Ciudad: Ekaterimburgo.

Capacidad: 35.690.

Partidos:

Fase de grupos:

Egipto vs Uruguay.

Francia vs Perú.

Japón vs Senegal.

México vs Suecia.

-----



Nombre: Volgogrado Arena (nuevo).

Ciudad: Volgogrado.

Capacidad: 45.568.

Partidos:

Fase de grupos:

Túnez vs Inglaterra.

Nigeria vs Islandia.

Arabia Saudita vs Egipto.

Japón vs Polonia.

-----



Nombre: Rostov Arena (nuevo).

Ciudad: Rostov del Don.

Capacidad: 45.145.

Partidos:

Fase de grupos:

Brasil vs Suiza.

Uruguay vs Arabia Saudita.

Corea del Sur vs México.

Islandia vs Croacia.

Octavos de final (G1 vs H2).

-----

Nombre: Fisht Arena Sochi.

Ciudad: Sochi.

Capacidad: 47.700.

Partidos:

Fase de grupos:

Portugal vs España.

Bélgica vs Panamá.

Alemania vs Suecia.

Australia vs Perú.

Octavos de final (A1 vs B2).

-----

Nombre: Nizhny Novgorod (nuevo).

Ciudad: Nizhny Novgorod.

Capacidad: 45.331.

Partidos:

Fase de grupos:

Suecia vs Corea del Sur.

ARGENTINA vs Croacia.

Inglaterra vs Panamá.

Suiza vs Costa Rica.

Octavos de final (D1 vs C2).

Cuartos de final.

----

Nombre: San Petersburgo Stadium - Zenit Arena.

Ciudad: San Petesburgo.

Capacidad: 68.134.

Partidos:

Fase de grupos:

Marruecos vs Irán.

Rusia vs Egipto.

Brasil vs Costa Rica.

Nigeria vs ARGENTINA.

Octavos de final (F1 vs E2).

Semifinal y Tercer puesto.

-----

Nombre: Kaliningrad Stadium.

Ciudad: Kaliningrado.

Capacidad: 35.212.

Partidos:

Fase de grupos:

España vs Marruecos.

Croacia vs Nigeria.

Serbia vs Suiza.

Inglaterra vs Bélgica.