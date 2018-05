Para historiadores locales la Patria se fundó en Jujuy

La Revolución de Mayo de 1810 fue una serie de acontecimientos que se llevaron a cabo durante la denominada Semana de Mayo que comenzó el 18 y terminó el 25 con la asunción de la Primera Junta tras lograr la destitución del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, sucesos que acontecieron en la ciudad de Buenos Aires y que se conmemoran cada 25 de mayo a lo largo y ancho de toda la Argentina.

Sin embargo, desde el Colegio de Profesores de Historia de Jujuy, el Instituto "Manuel Eduardo Arias", el Instituto Belgraniano y la Asociación Cultural Sanmartiniana consideran que es válido festejar el 25 de Mayo y todos los sucesos de 1810 pero coinciden en que es necesario darle mayor importancia a dos fechas que fueron mucho más significativas para Jujuy, éstas son el 25 de mayo de 1812 y el 25 de mayo de 1813 que hicieron a la fundación de la Patria en Jujuy.

"En 1812 el General Belgrano hace bendecir y jurar por primera vez la Bandera Nacional en Jujuy, un acontecimiento importante también a nivel nacional. Al año siguiente en 1813 después del Éxodo Jujeño acontece la entrega de la Bandera de la Libertad Civil al pueblo de Jujuy como reconocimiento por su sacrificio, entonces estas dos fechas son sumamente significativas para la provincia de Jujuy y lo que proponemos es destacarlas para ponerlas en primer plano y como fondo de ello el 25 de Mayo de 1810", explicó el profesor de Historia Manuel Armas.

El historiador considera que estas fechas quedan desdibujadas en la recordación de las fechas patrias a pesar del gran valor histórico que tienen, por lo que profundizó: "Belgrano en 1812 con la bendición de la Bandera realizó un verdadero acto de soberanía, además que por primera vez ingresó una bandera que no era el estandarte realista a una iglesia. No sólo ingresa una bandera nueva que representa a una nueva Nación sino que la hace bendecir, es como obtener el apoyo de la Iglesia y además la muestra al pueblo de Jujuy y la hace jurar por la tropa y espontáneamente por el pueblo, convirtiéndose en una fiesta cívica cambiando la desesperanza del pueblo jujeño por el entusiasmo y poniendo al pueblo a favor de la revolución".

Tras el ataque de José Manuel de Goyeneche a la desprotegida ciudad de Cochabamba ejecutando a las mujeres que se resistieron, luego ellas reconocidas como las Heroínas de la Coronilla, Belgrano al enterarse de esta situación y ante la posibilidad de que algo similar le ocurra al pueblo de Jujuy dicta el bando que disponía la retirada del General de la población dejando tierra arrasada produciéndose el Éxodo, relató Armas.

El 25 de Mayo de 1813, tercer aniversario de la Revolución de Mayo, "ya más animado por algunas victorias, Belgrano decidió pasear y mostrar por las calles la bandera del Ejército pero también llevó otra bandera que es la de la Libertad Civil. Ese mismo día dicha enseña también fue bendecida en la iglesia matriz (Catedral) y ambas fueron expuestas en los balcones del Cabildo y celebradas por la gente". Ya el 29 de mayo Belgrano hace la donación formal y legal a través de un acta por la entrega al pueblo de Jujuy para que sea custodio de la Bandera Nacional de la Libertad Civil.

Son estos dos 25 de Mayo a los que se busca revalorizar debido a que "estos son dos hechos fundacionales de la Patria", según el historiador Luis Grenni.

"El 25 de mayo de 1810 en la provincia de Jujuy no pasó nada"

"El 25 de mayo de 1810 en Jujuy no pasó nada porque no había manera de saber qué es lo que pasaba en Buenos Aires", estas fueron las palabras de la profesora y coordinadora de la carrera de Historia de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju) Gabriela Gresores en comunicación con El Tribuno de Jujuy.

La docente destacó que "es importante recalcar que la independencia en Jujuy no empieza con el Éxodo de 1812 sino que desde hace mucho antes porque ya había una crisis social y política profunda en la cual los distintos sectores estaban jugando y que si bien es cierto que cuando llegó la noticia de la Primera Junta el Cabildo no se pronunció públicamente, por supuesto que hubo deliberaciones y un proceso de politización que no empezó ahí sino con la revolución de Tupac Amaru y Tupac Katari.

Jujuy era una caja de resonancia de los conflictos que recorrían la esfera colonial".

Una serie de conflictos

Es en este marco que Gresores resaltó "la importancia de pensar que en la provincia ya había una serie de conflictos políticos, sociales y económicos y que en la sociedad jujeña había distintas posiciones con expectativas sobre un tipo de proceso de cambio, porque en ese momento no estaba planteada de inicio la cuestión de independencia".

"Había un sector que pensaba en la independencia y otro que no, eso no está definido en 1808 ni en 1810 y se define con más claridad hacia 1811 y 1812 donde ahí sí empieza a haber proyectos de independencia más claros", expresó.

Por último, remarcó que "es más importante ver los procesos que las fechas y es más importante ver a los pueblos que a los héroes de bronce", pero que sin embargo "los sectores indígenas que tuvieron participación en las rebeliones anteriores en las que se contó con una pata de un programa político autónomo indígena es lo que no aparece en la historiografía oficial y nacionalista. Existían programas propios de los grupos indígenas que se estaban expresando también en ese momento pero eso no aparece en la historiografía", culminó.

"Hay que hablar de los 25 de mayo"

Con respecto a los festejos y a la conmemoración del 25 de Mayo el historiador Luis Grenni, miembro del Instituto Nacional Belgraniano en comunicación con nuestro medio, consideró que en este momento hay una "equivocación fenomenal" respecto a este tema.

Grenni explicó que "el 25 de Mayo fue muy importante en Buenos Aires pero el 25 de Mayo fue tremendamente importante en Jujuy y a esto no se lo dice nunca ni se lo nombra".

Analizó que en todo el país todavía "se sigue contando la historia con las mazamorreras, los negritos, las velas encendidas y las personas con paraguas por la lluvia pero que no se destacan todos los sucesos importantes ocurridos los 25 de mayo".

"Hay que hablar de los 25 de mayo en Jujuy. Es acá donde se funda la Patria con la presentación, jura y bendición de la Bandera. La libertad e independencia se da en Jujuy el 25 de mayo de 1812 y el 25 de mayo de 1813 que es cuando se presenta la Bandera de la Libertad Civil, la enseña que nos conformó como Estado de Derecho. Estos son dos hechos fundacionales de la Patria que sin embargo los desconocemos todos los jujeños", expuso Grenni.

Fechas a revalorizar

Destacó que "hay mucho que hablar de los 25 de mayo y no sólo del de Buenos Aires, entre las fechas a revalorizar enumeró: El 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca, la muerte de Juan Ignacio Gorriti el 25 de mayo de 1832, el 25 de mayo de 1814 cuando se libró la Batalla de La Florida, primera expresión de revolución popular que se da en la subversión organizada por Belgrano después de Ayohuma" y luego citó "la muerte de Juana Azurduy el 25 de mayo de 1864".

Por último, Grenni destacó que este año se debería recordar al Canónigo Juan Ignacio Gorriti que fue quien bendijo la Bandera Nacional e insistió en la importancia de tener presente que "la fundación de la Patria se hizo en la provincia de Jujuy".

OPINIONES

Fernanda López (docente- 36 años)

"En este momento yo creo que nadie es patriota, se perdió el sentido de amor a la Patria, el trabajar para sacarlo adelante, el ser mejores padres, mejores hijos, mejores personas. Desde el simple hecho de enseñarle a tu hijo a que tire un papel en el tacho de basura y no en la calle.

Soy docente y lo veo todos los días, me duele mucho ver que no hay amor a la Bandera, que ya no se inculcan esos valores".

Sandra Pretto (35 años-comerciante)

"Últimamente en nuestra Patria no todos son patriotas. Se perdieron muchas cosas, por ejemplo, antes llegaban estas fechas y veías todas las casas con banderas y ahora se ve pero no como antes. En mi familia tenemos muy presente esta fecha más que nada por nuestra nena que va a la escuela y tenemos que darle el ejemplo por- que a medida que pasan los años más se pierden las costumbres".

Analía Robledo (empleada-33 años)

"Para mí el patriotismo es una forma de identificarse con la Patria, con el lugar en el que uno nació. Hoy en día el patriotismo en nuestro país pasa por otro lado, más que por sentirse parte, pasa por un partido de fútbol o por cosas así, en ese momento recién sale pero el patriotismo es otra cosa. En el caso de los festejos por la Semana de Mayo se mantienen igual desde hace muchos años, tampoco se actualizan".

Fabiana Escalera (trabajadora social - 38 años)

"Es festejar la soberanía de nuestro país, porque vivimos dentro del territorio, para mí eso es patriotismo. Sería importante mantener esta actitud patriótica durante todo el año así como por ejemplo en Estados Unidos que a donde pueden meten su banderita hasta en las publicidades.

Ahí uno ve que ellos son muy patriotas, demuestran su país, y los colores de su bandera a toda hora".

Elena Fassola (docente-50 años)

"La palabra Patria viene de "pater (padre)', es decir, la Patria es el padre o la madre de donde hemos nacido.

Para mí la Revolución de Mayo no significó una independencia ni tampoco un ejercicio de la soberanía porque si recordamos, en aquel momento fue una revolución burguesa porque no todos los habitantes estaban invitados. Necesitamos unión entre los argentinos".