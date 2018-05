Macri: "Las tarifas van a tener que seguir aumentando hasta llegar a lo que vale la energía"

El presidente Mauricio Macri reconocó que "los aumentos de las tarifas fueron por arriba de cualquier aumento de sueldo porque estaban en cero". Y anticipó que las tarifas "van a tener que seguir aumentando hasta llegar a lo que vale la energía".

"Estamos multiplicando por diez (las tarifas). La factura de luz valía menos que un café. Va a tener que seguir aumentando hasta llegar a lo que vale la energía. En todas partes del mundo la energía es cara. Es mentira que no la pagábamos, la pagábamos con deuda. Si hubiera habido alguna alternativa hubiera sido el primero. Pero la energía vale y la tenemos que pagar. Tenemos que encontrar juntos la manera de consumir menos energía", dijo Macri durante una entrevista a La brújula 24 de Bahía Blanca.

Durante la entrevista, Macri insistió en que "estamos volviendo a apelar a la cultura del trabajo, que es la que fue la que construyó este país con tantos inmigrantes. Pero sabemos que no es un camino fácil. Es un camino que requiere que todos los días pongamos el hombro y nos apasionemos. De eso se trata, de que nos apasionemos con construir la Argentina que nos merecemos".

Y agregó que "para eso hay que poner la verdad sobre la mesa. Y la verdad es que tenemos un Estado que gasta más que lo que tiene, hace lo que no hacemos en nuestras casas. Por eso necesito que los argentinos me ayuden para que logremos que la dirigencia política nos permita sacarnos esa mochila. Que logremos un país más justo y que no apelemos a privilegios y ventajas que dañan a todos".

El Presidente reconoció que "está costando mucho más bajar la inflación" y sostuvo que "si tuviese otra solución la hubiera hecho. Como las tarifas. Si queremos tener energía tenemos que pagarla, no puedo hacer ningún milagro".

Al referirse a la iniciativa de la oposición para frenar el aumento de tarifas, Macri sostuvo que "es un proyecto dañino, que nos hace creer de vuelta que hay una solución mágica, que retrotraemos todo". Y se preguntó: "¿De dónde salen los cientos y pico de mil millones de pesos? El mundo ya no nos quiere prestar más tanta plata".

Un día antes, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, había señalado que "hay un sector de la política que solo apuesta al veto presidencial por el supuesto costo político que esto pueda tener, en lugar de pensar en el bolsillo de la gente".

Las palabras de Pinedo parecieron reflejar la sensación que sobrevuela la Casa Rosada: que no hay acuerdo posible hasta ahora entre el oficialismo y el peronismo por avanzar en un proyecto de ley consensuado en torno a la revisión del esquema tarifario de servicios públicos en la Argentina.