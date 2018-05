Con la alegría y el buen humor que lo caracteriza, el conductor más querido de la televisión argentina, Marcelo Hugo Tinelli, paseó por las calles del pueblo de los siete colores junto a la espléndida Guillermina Valdéz disfrutando de los paisajes del lugar en una especie de "minivacaciones" que se tomaron antes de empezar con el "Bailando" a fines de julio como él lo adelantó.

Ayer el conductor visitó la Escuela N§ 128 de Rinconadillas, donde compartió con los niños el acto por el 25 de Mayo.

Tinelli confesó ser un enamorado de Purmamarca y desde que arribó a nuestra provincia en la tarde del miércoles no paró de publicar imágenes exclusivas de su estadía que perdurará hasta el domingo.

En la fría noche en la que llegó junto a su actual pareja Guillermina, su pequeño hijo y allegados a la familia, el conductor cenó en un reconocido restaurante ubicado frente a la plaza 9 de Julio para luego retirarse a descansar en medio de la paz y el silencio profundo del pueblito.

Por la mañana, ya bajo los cálidos rayos del sol, Tinelli decidió dejar el hotel y salir a pasear por las calles purmamarqueñas.

Por supuesto que en esta travesía no podía pasar desapercibido, así que apenas lo vieron, tanto vecinos como turistas, lo rodearon para saludarlo y tomarse selfies.

Él y su compañera se mostraron muy afectuosos y contentos por el cariño de la gente que lo siguió en cada paso con el afán de tener el "imperdible recuerdo".

Mientras caminaba, los chicos del Ballet "Corazón Jujeño" se acercaron a saludarlo y al presentarse como tal, Marcelo les pidió que bailaran en una pequeña demostración.

En una presentación especial danzaron un malambo y luego, él prosiguió su camino para ir hacia la compra de artesanías.

Todo el tiempo estuvo rodeado de sus seguidores que manifestaban verlo desde chicos en "Showmatch" y ahora en "Bailando por un sueño".

"Vinimos a pasear el fin de semana, el 25 de Mayo es fin de semana largo y le decía a mi mujer que es uno de los lugares más hermosos de la Argentina y hacía 10 años que no venía, cuando vino mi hija de viaje de fin de curso, y dije vuelvo hoy. Me encanta, se lo recomiendo a todos, el amor que da la gente es increíble", dijo Tinelli en una entrevista exclusiva con nuestro medio.

Hasta el domingo

Maravillado comentó además que su estadía se extenderá unos días más, "nos quedamos hasta el domingo y después nos vamos a la capital porque tenemos que cumplir el sueño que quedó el año pasado con la gente de El Piquete. Estamos tomando sueños, así que si se presentan seguramente puede ser posible que Jujuy tenga uno, además salieron ganadores el año pasado".

Guillermina, muy entusiasmada de poder acompañar al fanático de San Lorenzo por la Quebrada, expresó que "no conocía Purmamarca, Marcelo me habló mucho, me dijo que era muy lindo y teníamos ganas de venir, son como unas mini- vacaciones. Me gustan los paisajes, la variedad de los colores de los cerros, la calidez de la gente. También tenemos pensado visitar otras localidades de la Quebrada".

Mientras elegía algunos recuerdos para obsequiar, Tinelli se encontró con Cristian Guanuco, un vecino del pueblo, que le recordó una anécdota vivida en su última visita a Purmamarca hace 10 años.

"Estaba por pagar las artesanías y lo saludé para hacerle acordar de un viaje que compartimos a Susques, Pastos Chicos y Puesto Sey, me miró y me dijo, ah sí sos vos, te acordás cuando nos quedamos en el arroyo Las Burras y nos reímos porque se nos había quedado la camioneta por algunas horas en medio del frío en el río", relató Cristian.

En el Registro Civil

Después de despedirse con un apretón de manos, "el cuervo" se retiró por la plaza en una nueva aventura colmada de fotos y saludos, pero el conductor pasó por el Registro Civil cuando vio que una pareja de recién casados salía en pleno festejo, así que no quiso dejar pasar este momento especial y rápidamente sacó el teléfono de su bolsillo para grabar un video quedando en medio de la pareja y debajo de los arroces que arrojaban los seres queridos.

Enzo y Rebeca, los recién casados, le pidieron una foto y de esta manera Tinelli salió de la plaza despidiéndose de los niños que estaban a su alrededor.

Finalmente, posó junto a Guillermina en un abrazo lleno de amor en una de las calles típicas del pueblo de los siete colores exclusivamente para El Tribuno de Jujuy.