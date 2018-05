Preocupa el aumento de la sífilis congénita

Se advirtió un incremento de casos de sífilis en el país, del que Jujuy no escapa pese al déficit en el registro de casos. La preocupación radica en el incremento de casos de sífilis congénita que en 2017 fue de 75 casos en Jujuy. Es la "punta del iceberg" del contagio devenido de la actividad sexual desprotegida.

La OPS/OMS estableció como meta alcanzar menos de 50 casos de sífilis congénita por 100.000 nacidos vivos para 2030.

En Jujuy sólo se vislumbra por el aumento de niños nacidos con sífilis congénita. "En sífilis congénita en 2017, hubo 75 casos", afirmó el coordinador de enfermedades transmisibles, Omar Gutiérrez, y aclaró que es una enfermedad que se presenta cuando una madre con sífilis le pasa la infección al bebé durante el embarazo.

"En Jujuy al igual que en el resto del país y Latinoamérica hay un aumento de casos; y también casos de sífilis congénita que son una fuente constante para el sistema y es lo que se quiere trabajar muy activamente", agregó. "El incremento de los casos de transmisión sexual es un fenómeno que se está dando a nivel mundial, también se nota a nivel de Latinoamérica y Argentina. No es un hecho aislado y tiene que ver con que se ha disminuido un poco la alarma de las medidas de protección, entre esas el preservativo", afirmó Gutiérrez.

La sífilis es una infección producida por la bacteria Treponema Pallidum que predominantemente se transmite por vía sexual, y la mujer que la tiene la puede transmitir a su bebé, lo que se conoce como transmisión vertical , que puede ocasionar problemas de salud en los pequeños y dejarles secuelas.

Se atribuye a que desde la promoción del uso del preservativo, vino de la mano de la epidemia del VIH cuya pandemia generó que la población tomara conciencia de la importancia que tiene la protección, que tenía como herramienta el preservativo.

Entonces al tratarse de una enfermedad que al inicio se consideraba mortal inducía a la gente a protegerse, pero con el tiempo y la aparición de eficaces tratamientos que permiten a las personas que tienen VIH vivir sin limitaciones, la mejora llevó a que a nivel mundial disminuya la alarma en cuanto al uso del preservativo.

Por ello el método de prevención es el sexo seguro, con uso de preservativo, y lo preocupante es que muchas veces es asintomático. Para el caso de la sífilis congénita es clave por ello el control prenatal, por lo que si se hace tratamiento en la embarazada es importante y el pilar del tratamiento, al igual que es importante tratar a la pareja.

Al ser transmisibles por vía sexual, tiene síntomas en ambos sexos, en el hombre genera úlcera visible en la región genital que se mantiene por un tiempo y desaparece, con lo cual si no consultó es posible que no vaya al médico y seguir contagiando. En la mujer la úlcera aparece como una lesión interna, que hace que las personas no consulten, pero si se trata sólo a una persona y no a los contactos puede continuar transmitiéndola. (Liliana Alfaro)

La detección temprana de la enfermedad es clave

La forma principal de detección es mediante un análisis de sangre. Sin embargo, la enfermedad puede estar varios años en la persona en forma asintomática, y a largo plazo puede producir daños severos. En la segunda etapa de la enfermedad puede producir lesiones en la piel localizadas que son transitorias y desaparecen, pero en la tercera etapa genera lesiones que no mejoran con tratamiento y pueden ser a nivel central, cerebro o en articulaciones, de los cuales en Jujuy hay pocos casos pero se carecen de registros precisos.

“Es importante el sexo seguro para evitar esta enfermedad de transmisión sexual sino todas, la consulta oportuna y control”, precisó. Es que aseguró que en los bebés es variable, puede ser asintomática, con casos graves y eventualmente sucede que lleguen a ser mortales.

Se chequea a las mujeres con análisis en el período de control, ya que es parte de las normas, y en el caso de Jujuy, según explicó el médico, se realiza en todos los lugares donde se hacen partos. El análisis es parte del protocolo médico que incluye también a los bebés.