Actos en Buenos Aires por el aniversario de la patria

El arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, solicitó esta mañana defender apasionadamente la vida del "inocente que no ha nacido" durante el tradicional Tedeum del 25 de mayo que ofició en la Catedral metropolitana, ante la presencia del presidente Mauricio Macri, su esposa Juliana Awada y funcionarios del Gobierno.

De este modo, el cardenal primado volvió a pronunciarse en contra de la interrupción voluntaria del embarazado, en momentos en los que se discuten proyectos de ley en tal sentido en el Congreso de la Nación: "La defensa del inocente que no ha nacido debe ser clara y apasionada", resaltó Poli.

"Si la propuesta es optar por una u otra vida, nosotros apostamos a que vivan las dos", insistió el religioso durante el Tedeum, en el cual recordó palabras del papa Francisco y también subrayó que "la indiferencia y el egoísmo de los ricos frente a la miseria de los pobres no pasan inadvertidos a los ojos de Dios, que sí se acuerda de los pobres y no olvida su clamor".

El cardenal Mario Poli declaró hoy que "los cambios sociales y culturales se dan en procesos que demandan tiempos que nos trascienden y se extienden más allá de los períodos de un gobierno y debemos desconfiar de los logros instantáneos".

"Si comenzamos hoy, dentro de 10, 15 o 20 años se verán los frutos; el tiempo no lo podemos someter pero sí continuar unidos por el bien común, y el deber del Estado es cuidar la vida" especialmente "de los pobres y marginados", destacó el cardenal en el Tedeum por el 25 de Mayo que se celebra en la Catedral Metropolitana de la que participa el presidente Mauricio Macri y ministros del gabinete nacional.

Invocó a "la protección de Dios en esta hora de la Nación Argentina" al abrir la homilía del Tedeum que se desarrolla en la catedral metropolitana y de la que participa el presidente Mauricio Macri y ministros del gabinete nacional, al celebrarse un nuevo aniversario del 25 de Mayo.