Escucha "Live It Up", la canción oficial de Rusia 2018



El tema oficial de Rusia 2018 es producido por el DJ y compositor Diplo. La canción sigue los pasos de ‘We Are One (Ole Ola)’ de Pitbull y el ‘Waka Waka (This Time for Africa)’ de Shakira y busca aumentar el ambiente de fiesta del torneo en Rusia.



Quienes acudan a la final el 15 de julio podrán ver la interpretación de la canción en vivo. El tema ya está disponible en YouTube y Spotif