Armani y el privilegio de entrenarse con Lionel Messi

El arquero Franco Armani expresó hoy su satisfacción por la convocatoria al seleccionado argentino de fútbol de cara al Mundial Rusia 2018 y consideró "un privilegio" compartir cada entrenamiento con el astro Lionel Messi.

"Es un privilegio, es un honor compartir cada entrenamiento con Messi y hoy pude hacerlo", dijo Armani en la conferencia de prensa que brindó junto con el delantero Cristian Pavón en la sala de prensa del predio de la AFA en Ezeiza.

Armani, de 31 años, disfrutó cada minuto del trabajo con el capitán, goleador y máximo referente del seleccionado, especialmente en los ejercicios de definición.

"Es un crack cómo define. Tiene la sensibilidad para definir bien, a un palo. Hoy me hizo varios, la verdad, pero hay que disfrutarlo", indicó uno de los tres arqueros elegidos por el entrenador Jorge Sampaoli junto con Wilfredo Caballero y Nahuel Guzmán, confirmada la baja de Sergio Romero por lesión.

A propósito de Romero, titular en los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, Armani dio cuenta sobre "el dolor" que provocó la noticia en el seno del plantel y le dejó un mensaje: "no tuve la oportunidad de hablar con él, pero fue un momento difícil, poniéndose en su lugar. Le envío mi saludo, de mucho ánimo, va a salir adelante y debe estar dolido porque siempre estuvo en la selección".

El rendimiento de Armani en River Plate, donde fue contratado en el inicio de 2018, fue superlativo con la obtención de la Supercopa Argentina ante Boca Juniors incluida. Ese partido lo catapultó, elegido como uno de los jugadores más valiosos de la final que terminó 2 a 0 con los goles de Gonzalo Martínez, de penal, e Ignacio Scocco.

Esa suma de circunstancias abrieron las puertas para Armani en el seleccionado argentino luego de una campaña exitosa en Atlético Nacional de Medellín de Colombia entre 2010 y 2017.

"El fútbol argentino es una gran vidriera con respecto al colombiano. La intención era venir a River para cumplir los objetivos del primer semestre, pero estando acá cualquier jugador quiere estar en la selección y con River uno puede estar más cerca", consideró Armani.

"Fue una decisión acertada venir al fútbol argentino. No fue fácil dejar Nacional, pero hoy estoy contento", apuntó el arquero oriundo de Casilda, Santa Fe, la misma localidad de Sampaoli.

Armani confirmó que su idea es quedarse en River una vez finalizado el campeonato del mundo en Rusia: "Hace poco tiempo que llegué a la Argentina y con River tenemos por delante la Copa Libertadores que es un objetivo importante. Quiero seguir disfrutando del mundo River y la idea es continuar".

El arquero casildense lamentó perderse "unos días de entrenamiento" a raíz de su compromiso del miércoles pasado con River ante Flamengo por Copa Libertadores, pero confió que estará a la par de sus compañeros "día a día" para ganarse el puesto en el Mundial.

"Me sirve mucho estar acá para seguir sumando experiencia y compartir el día a día con jugadores de élite. Tengo que aprovechar este momento y disfrutarlo al máximo porque no se vive todos los días; en poco tiempo cumplí el sueño de estar acá", apuntó Armani.