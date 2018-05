Ronaldinho habló del supuesto casamiento con dos mujeres

Luego de que se hiciera viral la noticia en la que se afirmaba que Ronaldinho Gaúcho quería casarse con dos mujeres, el protagonista de la historia, el exastro del Barcelona y de la Selección de Brasil desmitió los rumores y aseguró que no contraerá matrimonio con nadie.

El otrotora compañero y mentor de Lionel Messi en el Barcelona, respondió la consulta de un periodista carioca "¿Qué es peor, que Argentina sea campeón del mundo o casarse con una sola mujer?", y fue cuando aprovechó la ocasión para desmentir los rumores.

"Yo no tengo voluntad de casarme todavía", respondió el ex jugador cuando fue interrumpido por el cronista: "¿Pero si se decía que se casaría con dos mujeres?", indagó. "No, es mentira. Es mentira, no sé de dónde surgió eso. Me mandaron mensajes de todo el mundo muy divertidos. Es mentira, no hay nada de eso, no me voy a casar. No".