Los que quiere Tinelli en el "Bailando 2018"

Luego de su decisión de no entrar en conflictos al hablar sobre el enojo de Moria Casán, y mientras sigue paseando por nuestra provincia, Marcelo Tinelli le contó a Mariana Fabbiani en su programa, saliendo en vivo desde Purmamarca, qué figuras le gustaría tener en el Bailando 2018.

"Me gustaría tener a Denver, el actor de La casa de papel. Las chicas también me encantarían que estén. También me gustaría tener chicos jóvenes, como Benjamín Alfonso, Juan Guilera y Julián Serrano. También tengo ganas de que esté Jimena Barón y va a estar Flor Vigna como la campeona", adelantó el conductor.

Luego, mencionó la supuesta ausencia de Fede Bal en el concurso: "Quiero hablar con Fede, me encantaría que siguiera. Más si llega a estar Laura participando del programa. Y si llega a estar Laura, me gustaría que esté bailando también la mamá", señaló Tinelli.

Sobre la reunión de Carmen Barbieri con El Chato Prada y Fede Hoppe, Tinelli aclaró que "La llamaron los chicos porque Marcelo Polino quiere tenerla en su programa de la tarde. Carmen fue una muy buena participante del Bailando, la primera ganadora. Tengo un gran aprecio por ella", concluyó.