Facebook “no tiene usuarios, tiene ‘usados’”

El fundador del Movimiento de Software Libre, Richard Stallman, dijo en Mendoza que Facebook "no tiene usuarios si no 'usados'" ya que fue diseñado "para presionar" a los personas a ingresar más datos personales "para poder manipularlos".

El programador llegó a la provincia invitado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la startup mendocina Mat|r, donde la casa de estudios le entregó su máxima distinción como "Profesor Honorario".

En ese contexto, brindó una conferencia magistral en el auditorio Ángel Bustelo titulada "Software libre en la ética y en la práctica".

En una rueda de prensa, el programador neoyorkino de 65 años, egresado de Harvard, profundizó sobre la temática del software libre y la soberanía tecnológica.

Ante los periodistas explicó que "el software libre respeta la libertad y la comunidad de los usuarios", y apuntó que "la libertad cero es la de ejecutar un programa como quieras y para cualquier fin".

"Hay dos posibilidades: o el usuario tiene el control del programa o el programa tiene el control de los usuarios" dijo, y recalcó que "cualquier programa no libre es una injusticia y no debería existir".

Al mostrar su encarnizada oposición a los software privados, señaló que "es un asunto político y ético, no es un asunto técnico. No se trata de decir cómo hacer esto o aquello con la computadora. Es una cuestión moral, cualquiera puede comprender lo que es estar bajo el control del dueño del programa".

Y no se privó de hablar de la red social creada por Mark Zuckerberg: "Tenemos que luchar en contra de la acumulación de datos personales. Por ejemplo Facebook fue diseñado para presionar a los usuarios a ingresar más datos personales, para que el 'anti servicio' aprenda cada vez más de cada usuario para poder manipularlos. Es decir que Facebook no tiene usuarios si no 'usados'".

Asimismo sugirió "no ser usados por Facebook. Yo nunca he tenido cuenta de Facebook, porque Facebook espía hasta a los que no tienen cuentas, porque lleva a que muchos sitios pongan botones 'likes' en sus páginas".

También aseveró que "hay otros sistemas para seguir a la gente, por ejemplo las cámaras que ponen en las calles, y eso es injusticia, un peligro para la democracia, incompatible con una sociedad libre, y ahora comienzan a utilizar programas de reconocimiento de caras", y consideró que "hay que acabar con esos sistemas".

"Las empresas informáticas ganan poder a través del software privativo y de sus funcionalidades malévolas. Los monopolios son una cuestión secundaria, los programas privativos son injustos", disparó.

"Hay que crear leyes para evitar la acumulación de datos personales, hay que cambiar el diseño de los sistemas que lo hacen, pero hay muchos otros tipos de actividades que espían a la gente, por ejemplo los servicios de conexión que en muchos países espían a sus clientes", afirmó.

Para Stallman "el teléfono móvil es el enemigo de la privacidad, porque sigue los movimientos del portador. También puede convertirse a distancia en dispositivo de escucha, porque puede imponer cambios de software a distancia, y pueden transmitir todas las conversaciones".

"El sistema Android lo podemos reemplazar por replicant.us, pero no podemos hacer nada para reemplazar el módem que es el que sigue haciendo todos los males. Entonces, por la libertad, hay que prescindir del teléfono móvil. Nunca he tenido teléfono móvil. Son tantos los males que provoca que para mí llevar uno es impensable", añadió.

Advirtió que otra manera de espiar a las personas es "comprando por Internet" porque "hay que identificarse, por eso yo no compro nada por Internet, lo haría si pudiera hacerlo anónimamente", y habló de taler.net un sistema de pago electrónico en desarrollo de software libre.

En materia de educación, sostuvo que las escuelas "tienen la responsabilidad de enseñar únicamente el software libre. Y eso se debe aplicar en todos los niveles de enseñanza, hasta la universidad. Enseñar a usar un programa privativo es como crear dependencia, es como enseñar a fumar, y eso no se debe hacer".

En relación del voto electrónico Stallman lanzó: "Es una tontería, invita al fraude, se puede manipular, es un peligro a la democracia", y enfatizó: "¡Hay que votar en papel!", porque argumentó que "en una computadora es fácil añadir mil o 10.000 votos".