Los primeros días de junio podría subir el pan

Como anticiparon la semana pasada algunos empresarios del sector, finalmente la lista de precios del pan podría sufrir un reajuste en los próximos días. Se estima que la suba sería de entre un 10 a 15 por ciento, lo que implicaría que el kilogramo del pan mignón pase los 60 pesos y los bizcochos los 90 pesos.

Para definir los nuevos valores, el jueves o viernes próximo se reunirán los miembros del Centro de Industriales Panaderos para analizar y disponer la mejor manera de hacer frente a los costos de producción.

Acorde con el contexto nacional, los panaderos de Jujuy se encuentran cada vez más cerca de definir una nueva suba, ya que tal como manifestaron desde el sector, pese a los esfuerzos por mantener los valores, "la situación es insostenible".

"Esta semana nos vamos a reunir, calculo que entre el jueves y viernes. Seguro en junio ya empezaremos con una lista nueva. Nadie quiere subir, esa no es la idea, pero los costos son cada vez más grandes y ya no podemos seguir aguantando", expresó Sebastián Silvetti, empresario del sector.

Recordó que en lo que va del año, ya se aplicaron dos aumentos en los precios, el que se aplicaría en junio sería el tercero. Incluso a fines del mes de abril se concretó la última suba, pensando que la misma se mantendría por un tiempo; no obstante "no llegamos ni al mes y ya los precios quedaron desactualizados", expresó el empresario.

Silvetti también explicó que el problema radica en la constante suba en los costos de los insumos, de los cuales la harina es la que mayor fluctuaciones sufre semanalmente: "hasta hace dos semanas la comprábamos a 560 pesos, hoy está a $650 y ya se habla que desde el lunes va a haber un nuevo aumento y va a llegar a costar 750 pesos" la bolsa de 50 kilos.

"Algunos colegas están tratando de mantener los precios o hacer ofertas, perdiendo incluso ganancias pero tratando de conservar a los clientes, porque lamentablemente la gente no consume", alertó sobre el otro gran problema que tiene el sector, al tiempo que mencionó que actualmente la lista de precios aprobada por el Centro de Industriales Panaderos, el kilo de mignón cuesta 55 pesos; el de bizcochos ronda los 84; las facturas se venden por unidades a 10 pesos; las pizzas y el pan de pancho vale 25 y el pan de hamburguesas 31 pesos.

"Esos son los precios que acordamos, pero como hay algunos colegas que tienen muchas bajas o por la zona en la que están ubicados, están vendiendo por ejemplo el mignón a 50 pesos y el bizcocho a 80", agregó.

Asimismo informó que por los cambios en la lista de precios, la venta ha comenzado a resentirse, no tanto en cuanto a la cantidad de clientes sino en relación a la cantidad de productos que se comercializan. "La gente ya no compra por kilo, ahora viene y compra 20 o 30 pesos. Lleva lo que tiene, lo que le alcanza. Incluso a pesar del frío seguimos produciendo la misma cantidad, no como antes que cuando hacía frío, se vendía más", sostuvo Silvetti.

En ese marco comentó que si bien hasta el momento, no se concretó una reunión definitiva entre los panaderos, el porcentaje a incrementar sería del "10 por ciento, pero eso es una estimación de acuerdo a los costos que tenemos".

"En Buenos Aires el kilo de mignón está en 80 pesos, eso nos parece una barbaridad. Ninguno quiere llegar a ese precio, vamos a tratar de buscar un valor que se ajuste a la realidad de Jujuy y que no se sienta tanto la suba", ponderó el empresario quien reiteró que el jueves o viernes próximo se reunirán los industriales panaderos para definir el futuro del sector.

Costos salariales

Por otro lado, Pablo López, propietario de una panadería del barrio Luján, indicó que si bien aún no hay una nueva suba acordada, es real que la suba de insumos dejó los precios desactualizados.

"Los que más sube es la harina, en el último incremento de precios costaba 450 pesos y hoy esta cerca de 700 pesos, además a esto hay que sumarle los costos salariales que fueron de un 10 por ciento ahora en mayo", explicó.

Teniendo en cuenta este panorama estimó que la suba será cercana al 15 por ciento en los próximos días.

Incremento a nivel nacional

Desde febrero, el precio de la bolsa de harina aumentó un 300% y en todo el país se vuelve a encender la alarma por el valor del kilo de pan en las panaderías y comercios, alimento básico en la mesa argentina. Con esta nueva suba, los empresarios de la ciudad de Buenos Aires estimaron que el pan deberá costar entre 80 y 90 pesos el kilo.

“Lo único que pedimos es que baje la harina, sino el precio del pan debería ser 80 ó 90 pesos, y se le va a complicar a la gente la compra de pan”, alertó el presidente del Centro de Industriales Panaderos del Oeste de Buenos Aires, Rodolfo Silva, que también alertó sobre el cierre de panaderías.

El 25 de abril, los panaderos realizaron un “panazo” en el Congreso para dar a conocer su problemática. Repartieron este alimento a una gran cantidad de gente que se acercó y se informó que los “tarifazos” a la luz llegaron al 1.490%, a un 1.297% en el gas y un 996% en el agua en todas las panaderías, además de las subas en otras materias primas.