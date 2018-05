Luis D'Elia postuló a Pablo Echarri como candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

"Por convicción ideológica y por compromiso con el proyecto nacional, popular, democrático y transformador me gustaría ver en el 2019 a @echarripablo1 como nuestro candidato a Jefe de Gobierno de CABA", escribió el dirigente piquetero Luis D'Elia en su cuenta de Twitter para postular al reconocido actor como político

Pablo Echarri fue uno de los actores que convocaron a la marcha bajo el lema "La patria está en peligro", que se desarrolló el viernes pasado hasta el Obelisco en contra de la política económica de Mauricio Macri y el ajuste para acceder a un préstamos del FMI, después de la última devaluación.

Hasta el momento, el marido de Nancy Dupláa no emitió respuesta, pero no es la primera vez que coquetea con la idea de tomar un nuevo rumbo en su carrera. "No descarto dedicarme a la política en el futuro", confirmó en 2017 durante una entrevista a la emisora Radio Con Vos. Aunque por esos días reconoció que "no era el momento", dejó abierta una puerta y aseguró que "prefería esperar".

Luego de la salida de Cristina Kirchner, Echarri es uno de los actores más activos en la militancia en las redes sociales a favor de la ex presidente, Unidad Ciudadana y todo aquello que lo relaciona con el Kirchnerismo.