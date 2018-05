Será un final abierto

Los atletas de elite, de Jujuy y de otras provincias, saben que tienen una cita obligada cada año. El Maratón El Tribuno de Jujuy convoca a los mejores. Y si bien la idea del diario es que la familia pase un día diferente corriendo la mamá, el papá y los chicos, es indudable que esta prueba pedestre genera expectativas entre los más destacados.

Tal es así que en la edición pasada llegó desde su 25 de Mayo natal, provincia de Buenos Aires, Miguel Angel Guerra. Y el destacado fondista se quedó con el primer puesto.

Ahora, lamentablemente, una lesión le impedirá defender el título. "No me puedo recuperar bien una molestia que tiene mal desde hace tiempo y prefiero no arriesgar. Quiero agradecer al diario por tenerme en cuenta y espero poder estar en el 2019. Me da pena no asistir ahora", se lamentó en charla con El Tribuno de Jujuy. Guerra recordó que se trata de un circuito durísimo, teniendo que estar bien preparado y "es muy recomendable para todos los atletas".

Con la baja del bonaerense, nuevamente Marcelo Fabricius -ganador en el 2016-, Gustavo Frencia -vencedor en el 2013, 2014 y 2015- y ahora el campeón sudamericano universitario de 5.000 metros, Bernardo Maldonado, prometen dar pelea por el primer puesto. También estarán nuestros representantes, Emanuel Cruz y Jorge Lazcano, entre quienes disputen los puestos de vanguardia. Eso sí, habrá que ver si no hay alguna "sorpresa" con otro inscripto que llegue en busca de la gloria. Precisamente continúan las inscripciones para el gran maratón.

Los interesados deben dirigirse a Belgrano 246 en horario comercial y quienes compitan en los 10 kilómetros ya podrán adquirir el chip obligatorio a un costo de 50 pesos.

Con este dispositivo se lleva a cabo el control de la carrera en diferentes puestos.

Se viene la carrera más importante del año y como siempre la empresa hará el máximo esfuerzo para no dejar nada librado al azar y así repetir la fiesta deportiva de los jujeños.