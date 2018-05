“Hace falta una actualización legal en ciberdelito”

La diputada nacional habló sobre los proyectos que viene llevando adelante para erradica los ciberdelitos y remarcó la de incorporar nuevas figuras al Código Penal que permitan sancionar este tipo de conductas.

-Desde el Congreso de la Nación está impulsando diferentes iniciativas que tienen que ver con el ciberdelito…

Sí, vengo trabajando desde el año pasado para implementar algunas conductas o figuras que no están lamentablemente tipificadas en el Código Penal y que con el uso de las redes o de la tecnología, se han empezado a incrementar y de esa manera están generando una obstrucción o un daño a la gente que lo usa. Las redes han facilitado la realización de varias conductas que si uno lo ve aisladamente, no configuraría ningún tipo de delito pero la utilización maliciosa, en forma reiterada, consecutiva y generando un hostigamiento en quien la padece, en este caso la víctima, está siendo analizada por el Código Penal.

-¿Qué avances hay a nivel nacional?

Así trabajamos con la figura de sexting, donde tiene media sanción, en estos momentos se encuentra en la Cámara de Senadores esperando que sea aprobada para incorporar esa nueva figura que es la utilización de imágenes, videos, fotos, etc., sin el consentimiento de quien ha realizado esas imágenes o videos y las sube a la web. Tenemos penalizado el grooming que es justamente la utilización de imágenes, videos pero de un hostigamiento de una persona mayor hacia un menor con fines sexuales. Se ha hablado también y gracias a Dios ya tenemos la sanción de la Ley con la simple tenencia de pornografía infantil que ya ha sido reglamentada, cosa que no estaba reglamentada dentro de nuestro Código solamente la comercialización y distribución pero la simple tenencia no. Cuando comencé a trabajar en este tema, analizar e investigar, me he dado cuenta que todas las figuras que tenemos hoy en día en el Código Penal tranquilamente las podemos utilizar y aplicar a través de las redes.

-¿Cuáles son las figuras que faltan incorporar?

El stalking o stolkear que es algo que hace la mayor parte de la gente en las redes. Es el incorporar o introducirse en el perfil de otra persona pero en este caso, el stolkeo es una actividad de acecho, acoso hacia otra persona de varios medios, ya sea mandándole cosas, persiguiéndola, estar encima haciéndole regalos, etc. Si eso lo llevamos a las redes, estamos hablando de incorporarse o meterse en el perfil de una persona, observarla, acecharla, mandarle mensajes, llamadas por teléfono. A veces es simplemente con la finalidad de acosarla o generarle algún daño. Esta aquella persona que utiliza este mecanismo para conseguir alguna finalidad, un acercamiento; otras lo hacen con la idea de venganza al no haber sido aceptada por la otra persona entonces comienza acecharla. España ya ha tipificado el stalking como una nueva figura delictiva a partir del 2015 y la idea justamente es proteger ese bien jurídico que es la libertad de la persona, y el hostigamiento o el acoso que produce daña su normal conducto o desenvolvimiento.

-¿Hay estadísticas o cifras que den cuenta de la peligrosidad de estos casos?

No hay estadísticas. No hay casos porque no están tipificados. Las denuncias se realizan en los juzgados pero al no encuadrar dentro de ninguna figura de ningún tipo penal, se archivan. Hace falta una actualización de las leyes, primero dentro de un tipo penal y a partir de ese momento, se le presta o se le da a los jueces las herramientas para poder de esa manera, proteger ese bien.

-Los niños y adolescentes son los más vulnerables a estas situaciones. ¿Qué se debe hacer?

Lo que hace falta es concientizar a los chicos que utilicen las redes porque es imposible que no lo hagan, pero que sea de forma responsable. En internet no hay derecho al olvido, por lo tanto todo lo que se suba va a quedar eternamente en ella. Por ejemplo, si subo una foto, podemos obligar a que la bajen pero si cualquier persona la capturó y la llevó a su celular o computadora, en algún momento puede volver a transmitirla, entonces es algo de nunca acabar. Principalmente a los adolescentes que con esa sensación que son infalibles, decirles que utilicen correctamente y de forma responsable las redes sociales.

-En ese sentido, ¿qué responsabilidad le cabe a los padres o adultos?

La responsabilidad de los adultos es acompañar a los chicos, empezar a involucrarse, aprender porque tenemos que sentarnos a aprender. Si bien no estoy diciendo que los padres estén hostigando a sus hijos, ni que violenten su intimidad pero de alguna manera interiorizarse, ver, analizar, meterse a ver cuáles son las redes que tienen sus hijos, qué es lo que publica, que amigos tienen.