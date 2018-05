Investigan posible caso de abuso de autoridad

Tras el hecho que habría sucedido en la Escuela Normal, en el que una maestra no habría permitido que un niño fuera al baño, que se hizo público por los comentarios de padres y también en las redes sociales, saltaron otros posibles casos similares de supuesto abuso de autoridad en escuelas públicas como privadas.

Si bien por estos días se realizan trámites administrativos en el Ministerio de Educación de la provincia para evaluar esta situación que debería ser erradicada, los padres citan otros casos que alarman, como el de docentes que dejarían sin recreo a los niños y otros que entregarían tareas como forma de castigo a los niños.

La supervisora en esta escuela inició la investigación entre el personal de la comunidad educativa para esclarecer esta situación irregular, y seguramente se realizará el descargo de la docente y directivos de la escuela. Desde esta cartera expresaron que "se tomarán medidas drásticas en el caso".

El Tribuno de Jujuy consultó a profesionales para conocer la situación de los gabinetes psicopedagógicos en las escuelas, y estos casos cómo se resuelven. En principio, no todas las escuelas cuentan con gabinetes psicopedagógicos, y hay también gabinetes que no tienen designados a los profesionales.

Psicopedagogas destacaron que en las escuelas se dan muchas situaciones, pero lo fundamental es la construcción de la autoridad, del liderazgo, para tener una mejor convivencia en las escuelas.

Los casos más denunciados son de bullying y abuso de autoridad, pero que cada uno requiere una reflexión para que no se repitan y "no" todos son sobre bullying, por lo que a veces sería necesario diferenciarlos, ya que son particulares. Existe un protocolo sobre abuso en las escuelas, aunque los docentes comentaron que no lo "bajaron" para su implementación.

Las escuelas que tienen gabinetes tienen casos de niños con trastornos de conducta, algunos son acompañados y otros requieren de mayor ayuda.

Por otra parte, docentes manifestaron que la matrícula en los grados es de 35 a 38 niños. Si bien no es justificativo para el destrato a un niño, advirtieron de este otro problema en las escuelas. Padres resaltaron hacer todo el proceso administrativo ante un caso, pero desconocen cómo concluye el mismo.

"Tolerancia 0"

La secretaria de Gestión Educativa, Aurora Brajcich, ante este caso de la Escuela Normal expresó que "uno de los lineamientos de la nueva gestión educativa fue trabajar con directivos y supervisores, con "tolerancia 0' en cualquier caso que viole algún derecho de los niños", y pidió actuar estrictamente.

No a la violencia infantil

Los castigos en las escuelas y en los hogares llegan a perjudicar gravemente a los niños. La violencia hacia los niños al momento de impartir educación es una constante, situación que debe ser frenada, exhorta la Unicef.

Son apenas 10 países de la región que cuentan con legislaciones que prohiben el castigo físico-psicológico entre niños y adolescentes, algunos son: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica y Venezuela.

Un estudio del organismo internacional, en 17 países de la región, revela que los niños expuestos a castigos tienen 2.4 menos posibilidades de un desarrollo adecuado; además, para quienes viven en condiciones de disciplina violenta, el riesgo de mostrar comportamientos agresivos aumenta en 1.6 veces.

Precisó que 2 de cada 3 infantes menores de cinco años de edad son regularmente sometidos a disciplina violenta. Estos castigos llegan a provocar que algunos niños dejen de hablar, o bien a responder a cualquier tipo de estímulos al ser víctimas de castigos físicos severos.

Relato del hecho

“Yo lo fui a visitar en el transcurso del horario escolar y me di con la desagradable sorpresa, que mi hijo estaba en el aula sentado en su silla mojado, y con fiebre...

El personal de la escuela no llamó informando del estado de salud de mi hijo, ni a su mamá. Yo me enteré por una compañera de mi hijo que me vio en el patio, y me comentó que mi hijo estaba descompuesto y lo encontré en el aula llorando desconsoladamente mojado, con fiebre. Desconsolado lloraba, con miedo, y vergüenza por la actitud de la maestra de no permitirle ir al baño.

Por lo cual realicé la denuncia correspondiente ante la Policía por abandono de persona. Lamentable actitud de parte de un maestro, de quienes sus alumnos esperan contención y educación. No mal trato”, fue el relató de Fernando Galván, padre del niño afectado en la escuela.

A través de la repudiable situación, busca que las autoridades no repitan esta actitud y que haya mayor diálogo en las escuelas.

Directivos de la escuela

La vicedirectora de la Escuela Normal, Elina Vargas, se mostró preocupada por el caso sucedido días atrás, y reiteró en varias oportunidades que se está investigando, resguardando al niño y buscando conocer la responsabilidad del docente.

Por otra parte, recalcó que la institución protege los derechos del niño: “ellos son nuestro fin único y último, para los docentes y el personal de servicio. La misión es educar y proteger”, subrayó.

Equipos de orientación escolar hacen prevención

Ante los diferentes casos, la psicóloga Viviana Matana que integra un equipo de orientación escolar en la Escuela Primaria Común en Perico, Escuela 405 con itinerancia, en la Escuela 110 y escuelas rurales, comentó que en los establecimientos se busca el diálogo en la comunidad educativa. Los problemas son diferentes, por ejemplo: ante el menor grito de un docente, hay un padre que contesta y se hacen eco otros, donde la violencia se impone, sin medir razón.

En las escuelas los equipos funcionan para poder intervenir en este tipo de cuestiones, “trabajamos en la intervención y dar lugar a la escucha, espacios de comprensión para intervenir: ¿qué me pide el niño, si realmente tiene ganas de ir al baño?. Se construye la autoridad en el vínculo con el otro, no es una imposición”, afirmó.

Los docentes tienen la oportunidad de indagar en algunas situaciones que notan en sus alumnos, aunque hay docentes que no tienen interés o por falta de formación.

“Trabajamos todo un equipo en la prevención, generar espacios de recepción, se trabaja con la subjetividad con cada caso particular. Se realizan talleres con alumnos, docentes, padres donde se generan espacios para que los padres puedan escuchar. Los docentes tienen buena predisposición para poder trabajar con estos temas”.