Marcelo Tinelli entregó ayer premio en El Piquete

AFECTO. TINELLI Y UN SALUDO ESPECIAL PARA EL TRIBUNO DE JUJUY.

Una jornada de fiesta se vivió ayer en la localidad jujeña de El Piquete, ubicada en el departamento Santa Bárbara, ante un multitud que recibió con júbilo al conductor Marcelo Tinelli, que llegó para hacer entrega del premio del "Bailando por un Sueño", consistente en un cheque de $400.000, al Club Atlético Independiente de El Piquete. Cabe acotar que la pareja que bailó por el sueño del club piqueteño en el programa de Canal 13 estuvo integrada por Flor Vigna y Gonzalo Gerber.

Todo se conjugó para que la fiesta tuviese el brillo esperado: por un lado el clima que acompañó con un sol que se hizo sentir con fuerza y un marco multitudinario que desbordó todo protocolo, pero que le imprimió esa algarabía que palpitaba en cada corazón.

Desde temprana hora, la gente se fue congregando en el arco de ingreso a la localidad, ubicada a la vera de la Ruta Provincial 1, donde también se encuentra el predio de la cancha del Club Independiente. Dos horas antes del mediodía, Fabián Scoltore, quien es mano derecha del conductor junto a Gabriela Galaretto, cerebro de los proyectos sociales de Marcelo, arribaron a la localidad. También marcó presencia Federico Vieytes, hincha fanático del equipo local y encargado de ir abriendo caminos para que el club piqueteño alcance el sueño de la cancha propia.

Al mediodía Marcelo Tinelli, junto a su esposa y su hijo Lorenzo, ingresó a bordo de un vehículo y se mostró sorprendido por la gran cantidad de gente que al momento se abalanzó para saludarlo. Luego ingresó a la cancha, donde compartió un momento con todos subiendo a la tribuna, saludando y permitiendo la tan ansiada foto o selfie. Antes de retirarse se dirigió al centro de la cancha y pidió una pelota para tirar al arco.

FIESTA EN EL PIQUETE. MARCELO TINELLI FUE RECIBIDO CON ALEGRÍA Y SE SACÓ FOTOS CON LA GENTE.

Todos se trasladaron hasta el corazón del pueblo y en la plaza central, más precisamente en el sector cívico, se dispuso un lugar que fue ornamentado para la ocasión. Allí Marcelo Tinelli hizo uso de la palabra, resaltando el agradecimiento por el gran afecto recibido por parte de la gente y la dirigencia, haciendo entrega del cheque al presidente del club, Bernabé Ramallo.

"Es un sueño para mi estar aquí en El Piquete después de tanto que hablamos en nuestro programa del Club Independiente, estamos cumpliendo el sueño del alambrado y de los vestuarios. La verdad que es maravilloso conocer este lugar, me encanta estar acá. Quiero decirles que amo Jujuy, que amo a la maravillosa gente de esta provincia, lo digo en todos lados. Me encanta caminar las calles de Jujuy, conocer todas las comunidades, las comunidades aborígenes de la provincia. Quiero agradecerles por la energía y el amor que es el único en el país. Es increíble el amor que ustedes transmiten, que nos dan a todos nosotros que venimos de afuera", dijo con marcada emoción.

Acotó que es la quinta vez que visita la provincia y no ocultó su encanto por el policromado paisaje de los cerros de Purmamarca. "Hicimos muchas cosas en la zona, en Tilcara, en Humahuaca, me encanta recorrer la Puna, aprovecho para agradecerle al comisionado de Purmamarca, que me dio el honor de izar la Bandera en la fecha patria. Quiero agradecerles a todos ustedes, a la Policía de Jujuy. Les agradezco por seguirnos siempre en la televisión, si Dios quiere, vamos a estar en el aire a partir de agosto. Muy feliz de estar con mi mujer, con mi hijo, con Fabián Scoltore que es un hermano para mí, con Gabriela Galaretto que es nuestra directora de la Fundación y que trabaja mucho para ayudar a gente de toda la Argentina y con mi fotógrafo el Negro Jorge Luengo. Gracias El Piquete por tanto amor", prosiguió.

Minutos después hizo entrega del cheque a la dirigencia del club, pidiendo disculpas por la demora, expresando su deseo de colaborar con las necesidades de El Piquete.

UN POCO DE FÚTBOL. EL CONDUCTOR VISITÓ LA CANCHA DEL CLUB DÓNDE HIZO UN TIRO AL ARCO ANTES DE RETIRARSE.

El presidente del Club, Bernabé Ramallo, expresó su agradecimiento en nombre del Club Independiente y de todo el pueblo, hizo entrega de un presente consistente en un cuchillo artesanal. Luego el conductor se trasladó hasta el colectivo y saludó a todos los jugadores que ya partían para disputar el cotejo de la Liga del Ramal y compartió un almuerzo.